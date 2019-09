Empfehlungen für Freitag

Unterschiedliche Bilder und Skulpturen von sechs süddeutschen Künstlern sind in der Ausstellung Frutti Tutti zu sehen. Alle Künstler haben ihre Wurzeln in der Graffiti-Malerei, haben sich aber inzwischen weiterentwickelt. In ihren Werken findet man Anklänge von Pop Art, Expressionismus, Fauvismus und naiver Malerei. Die Ausstellung im Farbenladen an der Hansastraße 31 läuft noch diesen Freitag und Samstag von 18 bis 22 Uhr.

Zwei junge Klassik-Talente präsentieren im Gasteig ihr Können: Mikhail Pochekin ist Geiger, Dmitry Mayboroda Pianist. Die sehr unterschiedlichen russischen Musiker treffen bei "Winners and Masters" aufeinander. Die Veranstaltungsreihe ist eine Art Sprungbrett für talentierte Musiker. Die Tickets kosten 25 Euro, das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Die Volkshochschule veranstaltet eine Ausstellungsführung durch die Sammlung "Der Blaue Reiter" im Lenbachhaus. Sie beginnt um 15 Uhr und dauert eine Stunde. Die Führung kostet 13 Euro.

Für Samstag

Kinder und ihre Eltern können am Samstag beim Kinderflohmarkt um altes Playmobil, Kinderwagen oder Klamotten feilschen und zwischen den Verkaufstischen verschiedene Leckereien probieren. Geöffnet ist der Markt von neun bis 13 Uhr in der Reitknechtstraße 6.

Auf dem Odeonsplatz findet zum 23. Mal das Ander Art Festival statt. Das Kulturreferat plant das Festival jedes Jahr bewusst während der Wiesn, als Gegenstück zum Klischee-München. Es bietet Workshops, Kunst-Pavillons und Musik aller Richtungen. Die Kunst- und Aktionszelte sind von zwölf bis 22 Uhr geöffnet.

Wer das Gefühl hat, in diesem Jahr noch nicht genug draußen getanzt zu haben, der kann das beim Herzlich Herbst Open Air der Agnesbar am Samstag noch nachholen. Es gibt elektronische Klänge und bunte Deko. Das Open Air findet an der Agnesstraße 35 ab 12.30 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.

Für Sonntag

Nach dem Anzapfen zum Start des Oktoberfestes hat Oberbürgermeister Dieter Reiter am mittleren Wiesnsonntag seinen zweiten großen Auftritt - als Dirigent beim Standkonzert der Festzelt-Kapellen zu Füßen der Bavaria. Um elf Uhr geht es los, neben dem OB dürfen auch noch andere Prominente den Taktstock vor rund 300 Musikern schwingen.

Die Reporter vom Y-Kollektiv, einem Netzwerk junger Journalisten, zeigen in Web-Dokus, wie sie die Welt erleben. Ihr Motto lautet: Lieber ehrlich statt objektiv. Bei Inside Y-Kollektiv präsentieren sie ihre Reportagen im Bahnwärter Thiel. Nach den Filmen ist Zeit für Diskussionen - denn ein Ziel der Gruppe ist es, über Themen zu sprechen, die alle etwas angehen. Beginn ist um 20 Uhr, der Eintritt ist frei.

Das Museum Brandhorst feiert in diesem Jahr Jubiläum: Zum zehnten Geburtstag zeigt es die Sonderausstellung "Forever Young" mit Arbeiten von Kunst-Ikonen wie Andy Warhol, Cy Twombly oder Jeff Koons. Die Ausstellung spannt einen Bogen von den frühen Sechzigerjahren bis in die gegenwärtige Kunstproduktion und setzt Neuankäufe der letzten Jahre mit bekannten Sammlungshighlights in Verbindung. Das Museum hat von zehn bis 18 Uhr geöffnet.

Weitere Infos mit Links zu den Veranstaltungen gibt es im Internet unter sz.de/tipps.