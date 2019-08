Das Dornröschen im Deutschen Theater nutzt seinen Tiefschlaf, um sich in einer geträumten Rückschau aktiv in sein Schicksal einzumischen.

Empfehlungen für Freitag

Zum dreißigsten Mal findet das Aubinger Herbstfest statt. Am Freitag gibt es von 12 bis 16 Uhr einen günstigen Mittagstisch und einen Markt. Ab 19.30 Uhr spielt die Blechblos`n, die sich selbst als bayerische Band bezeichnet. Tickets gibt es im Vorverkauf in der Gaststätte Aubinger Wirtshaus, bei Getränke City Reitmeier und Schreibwaren Rattinger sowie an der Abendkasse. Das Fest dauert bis Sonntag.

2006 gründete Daniel Glatzel das Andromeda Mega Express Orchestra, eine Bigband, wie sie die Welt bis dahin nicht gehört hatte. Schon die wenigstens 18-köpfige Besetzung ist mit Instrumenten wie Bratsche, Cello, Fagott, Harfe und vielen Flöten im Jazz einzigartig. In der Unterfahrt kann man das Orchester am Freitag und Samstag um 21 Uhr hören, die Tickets kosten 20 Euro.

Er zählt zu den Visionären der Wiener Moderne, die Vielseitigkeit seines Gesamtkunstwerks präsentiert die Villa Stuck in der Ausstellung "Koloman Moser. Universalkünstler zwischen Gustav Klimt und Josef Hoffmann". Geöffnet ist die Ausstellung noch bis Sonntag, 15. September, immer dienstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr.

Für Samstag

Die Musikrichtung "afro music" ist so vielfältig wie der Kontinent Afrika selbst. Die unterschiedlichen Sub-Genres, die hinter diesem Begriff stecken, kann man beim "Afro Fusion Festival" im Muffatwerk hören. Los geht es um 21 Uhr, die Tickets kosten im Vorverkauf knapp 20 Euro.

Wer das Musical Dornröschen im Deutschen Theater sehen möchte, hat am Samstag noch einmal die Chance dazu. Regisseur Alex Balga inszenierte es ursprünglich 2018 bei den Brüder-Grimm-Festspielen in Hanau; jetzt gastiert das Musical-Abenteuer in München. Darin singt und spielt Sophia Euskirchen ein Dornröschen, das die Zeit seines Tiefschlafs nutzt, um sich in einer geträumten Rückschau aktiv in sein Schicksal einzumischen. Tickets ab 22 Euro, los geht es um 19.30 Uhr.

So kurz vor der Wiesn wird es langsam wieder Zeit, sich um das passende Outfit zu kümmern. Beim Trachtenflohmarkt im Hofbräukeller am Wiener Platz können alle, die noch auf der Suche nach besonderen Teilen sind, ausgiebig stöbern. Die Stände haben von 9 bis 15 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei.

Für Sonntag

Im Zelt auf der Festwiese in Taufkirchen läuft das Theaterstück "Mascha und der Bär". Die quirlige Mascha lebt in einem Häuschen mitten im Wald. Ihr bester Freund ist ein gutmütiger alter Bär, der am liebsten seine Ruhe hat. Wenn die Beiden zusammen sind, erleben sie jede Menge lustige Abenteuer. Die Adaption des russischen Märchens ist für Kinder ab zwei Jahren geeignet und läuft am Sonntag um elf Uhr.

Ein Stück München wird mit dem Film "Fett und Fett" im Kino Mond und Sterne im Westpark gezeigt. Die Münchner Geschichten um den Strizzi Jaksch wurden im Internet ein Erfolg; jetzt wird sie auch das ZDF ausstrahlen. Davor kann man alle sechs Folgen bei der Kino-Premiere unter freiem Himmel erleben. Auch das Filmteam wird dabei sein. Von 19 Uhr an gibt es Tickets, um 20.30 Uhr beginnt der Film.

Wer seinen Sonntagabend entspannt bei einem Poetry Slam verbringen möchte, hat im Bahnwärter Thiel die Chance dazu. Dort treten Markus Berg und Meike Harms mit ihrer Poetry-Duo-Show "So oder so!" auf. Los geht es um 19.30 Uhr in der Tumblingerstraße 29. Die Tickets kosten zwölf Euro.