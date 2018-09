27. September 2018, 18:55 Uhr Schönes Wochenende Sehen, hören, tanzen, laufen

Freizeittipps für die nächsten Tage - vom Festival bis zur Buchpremiere

Von Sara Maria Behbehani

Maria Rui spielt am Samstag ab 13.40 Uhr auf dem Ander Art Festival. (Foto: privat)

Empfehlungen für Freitag:

Am Donnerstag läuft Eva Trobischs preisgekrönter Film "Alles ist gut" in den Kinos an. Doch nichts ist gut. Der Film handelt von den Folgen einer Vergewaltigung und gilt nun als wichtiger Beitrag zur "MeToo"-Debatte. Im City Filmtheater ist das Drama am Freitag um 20 Uhr zu sehen, die Regisseurin, die Hauptdarstellerin Aenne Schwarz und die Produzenten Trini Götze und David Armati sind anwesend.

Im Schlachthof spielt ebenfalls von 20 Uhr an der Gitarrist Nick Woodland mit seiner Band das Programm "Playin' it all night long". Der Sound seiner Stimme, die irgendwo zwischen Bob Dylan und John Mayall mit einem Schuss Eric Clapton einzuordnen ist, machte ihn zur britisch-bayerischen Blues-Legende.

Für Samstag:

Im Residenztheater startet die neue Saison mit drei sehr unterschiedlichen Produktionen, in denen es jedoch immer um die Bedeutung politischen Engagements geht. Am Samstag ist ab 19.30 Uhr Peter Weiss' Klassiker Marat/Sade mit einer ganzen Reihe toller Schauspieler zu sehen. Marquis de Sade (Charlotte Schwab) glaubt an die Freiheit des Einzelnen, Jean Paul Marat (Nils Strunk) ist eher Sozialist und Kämpfer für die Rechte des Volkes.

Max Uthoffs bissigen Humor kennt man wohl vor allem aus "Die Anstalt", in der er an der Seite von Claus von Wagner spielt. Im Lustspielhaus ist er von 20 Uhr an mit seinem Soloprogramm Moskauer Hunde zu sehen. Wie immer bei Uthoff, bekommt man das Gefühl, zu blauäugig, bequem und unbedarft durchs Leben zu gehen.

Von zwölf Uhr an hält das Ander Art Festival auf dem Odeonsplatz seine Besucher in Atem. Tango und Weltmusik treffen auf Münchner Rap und Folk 'n' Roll. Höhepunkt des Open-Air-Festivals ist eine 15-minütige Jamsession gegenüber der Feldherrnhalle.

Für Sonntag:

Der Lions-Monopteros-Lauf bietet sportliche Betätigung, er startet um neun Uhr am Chinesischen Turm im Englischen Garten. Ob fünf Kilometer oder 33, für jeden Jogger ist eine Strecke mit dabei. Mit den Erlösen des Benefizlaufs unterstützt der Lions-Club die sportlichen Aktivitäten und die Betreuung von Kindern und Jugendlichen aus den Behindertensportabteilungen. Die Teilnahmegebühr beträgt 24 Euro. Anmeldung im Internet unter www.lions-monopteros-lauf.de.

Das Musikgenre Austropop erfreut sich in Deutschland und besonders in Bayern großer Beliebtheit. So ist es kein Wunder, dass sich die österreichische Band Austria 4+ um die Schauspieler Peter Reisser, Richard Putzinger und Stefan Leonhardsberger bereits einen Namen gemacht haben. Von 19 Uhr an spielen sie im Silbersaal des Deutschen Theaters ihr Programm "Eing'schenkt und Aufg'wärmt". Einlass ist bereits ab 18.30 Uhr.

Daniel Speck war Drehbuchautor der viel beachteten Filme "Meine verrückte türkische Hochzeit" und "Maria, ihm schmeckt's nicht". Im Literaturhaus feiert er ab 18 Uhr seine Buchpremiere von"Piccola Sicilia". Darin erzählt er die Geschichte einer Familie zwischen Berlin, Sizilien und Nordafrika, zwischen gestern und heute. Der Autor wird nicht nur Passagen aus seinem Roman vorlesen, sondern auch von seinen Recherchereisen berichten und zahlreiche Bilder zeigen.