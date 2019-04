4. April 2019, 18:41 Uhr Schönes Wochenende Reden, Feiern, Einkaufen

Warten auf Godot im Volkstheater, die Bloggerin Dominique de Marné und Craft Bier - unsere Freizeittipps fürs Wochenende

Von Sara Maria Behbehani

Empfehlungen für Freitag:

Gerade hat sich das Münchner Integrationscafé "Über den Tellerrand" gegen 270 Konkurrenten durchgesetzt und den deutschen Gastro-Gründerpreis gewonnen. Von 19 Uhr an feiert es in der Einsteinstraße 28 sein fünfjähriges Bestehen. Auf Besucher wartet ein Fest mit buntem Programm, Musik und Falafelbuffet.

In der Tonhalle in der Atelierstraße 24 steht dagegen ein Getränk im Vordergrund. Beim Craft-Bier-Fest München geht es von 17 Uhr an um Biergenuss und die Braukunst, nicht zuletzt da einige der bekanntesten Brauereien in München gegründet wurden. Tickets kosten zehn Euro inklusive eines Verkostungsglases.

Ruhiger geht es im Café Blá in der Lilienstraße 34 zu. Dort liest um 19 Uhr die Bloggerin Dominique de Marné aus ihrem Buch "Warum normal sein gar nicht so normal ist... Und warum reden hilft". 15 Jahre litt die Autorin unter psychischen Problemen und bricht nun ihr Schweigen. Als Botschafterin für seelische Gesundheit klärt sie auf. Der Eintritt ist frei; eine Anmeldung unter hello@cafebla.de ist jedoch erforderlich.

Um 19.30 Uhr ist im Volkstheater Samuel Becketts Klassiker "Warten auf Godot" zu sehen. Nicolas Charaux inszeniert die Tragikomödie, in der Wladimir und Estragon nicht von der Stelle kommen, indem er den Regieanweisungen Becketts akribisch folgt.

Für Samstag:

Um 10 Uhr öffnet der Heldenmarkt im Museum der Münchner Verkehrsgesellschaft MVG in der Ständlerstraße 20 seine Türen. Die Angebotspalette auf dem Markt deckt nahezu alle Lebensbereiche ab und reicht von Lebensmitteln, Textilien, Kosmetik und Lifestyle bis zu Wohnen, Finanzen und Versicherungen. Der Markt will informieren und die Möglichkeiten zum Probieren und Einkaufen schaffen. Das Tagesticket kostet acht Euro.

Mit dem EgoFM Fest 2019 gibt der Jugendradiosender zum vierten Mal ein kleines, feines Festival im Muffatwerk in der Zellstraße 4, zu dem erfahrene Musiker und Newcomer eingeladen sind. Mit dabei sind Bands wie Temples oder Drangsal. Beginn des Fests ist um 20.30 Uhr, Einlass von 19.30 Uhr an. Im Vorverkauf kosten die Tickets 28 Euro, an der Abendkasse 34 Euro. Unter der Telefonnummer 089/45 87 50 10 können diese bestellt werden.

Für Sonntag:

Kathrin Kurbasik führt am Sonntag im Botanischen Garten in Nymphenburg zu den Frühlingsschönheiten. Treffpunkt ist um zehn Uhr vor dem Gewächshauseingang, die Teilnahme kostet drei Euro.

Im Sunny Red in der Hansastraße 41 spielt von 19 Uhr an die Band Plan B auf ihrer "Lauter sein"-Tour, bei der sie ihre Platte "Konfrontation" vorstellt - ein Plädoyer gegen all jene, die Menschlichkeit für verhandelbar halten. "Wer an Menschlichkeit glaubt, kann nicht länger schweigen. Wir müssen immer widersprechen. Lauter sein als sie", heißt es auf der Facebook-Seite der Veranstalter. Tickets gibt es für sieben Euro unter planb.band/produkt/tour19-muenchen.

Zum 19. Mal finden im Filmmuseum München die Architekturfilmtage statt. In Kooperation mit der Bayerischen Architektenkammer werden an vier Tagen 13 Filme gezeigt, in denen es um Hotels, Museen oder Bibliotheken geht, um Wohnkuben oder schwimmende Häuser. Die Filmemacherin Maya McKechneay erzählt beispielsweise in dem Film "Sühnhaus" um 18.30 Uhr von der Flüchtigkeit des Lebens und der Architektur. Der Eintrittspreis beträgt vier Euro.