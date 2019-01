17. Januar 2019, 18:37 Uhr Schönes Wochenende Puck und Alice

Freizeittipps für die nächsten Tage - vom Eishockeyspiel bis zur Yoga-Messe

Von Sophia Baumann

Das "Feuerwerk der Turnkunst" ist in München zu Gast. (Foto: Florian Peljak)

Empfehlungen für Freitag:

Ein Sport, der perfekt in die kalte Jahreszeit passt, ist Eishockey. Warum also nicht mal ein Spiel anschauen - gerade jetzt, da der EHC Red Bull München sogar im Champions-League-Finale steht? Am Freitag spielen die Red Bulls gegen die Augsburger Panther im Olympia-Eisstadion. Beginn um 19.30 Uhr, Tickets von 18 Euro an.

"Übergeschnappt" ist ein Film über ein Mädchen, das mit seiner manisch-depressiven Mutter zusammenlebt. An manchen Tagen bleibt die Mutter im Bett, an anderen Tagen macht sie lustige und verrückte Sachen. Als die Oma stirbt, müssen Mutter und Tochter einige Herausforderungen bewältigen. Das "Große KinderKino" im Gasteig zeigt den Film von Martin Koolhoven um 15 Uhr im Carl-Amery-Saal. Der Eintritt für Erwachsene kostet vier Euro, Kinder zahlen drei Euro.

"Perfect Day" heißt das neue Album von Tom Gaebel, das er im Prinzregententheater vorstellt. Gaebel gilt als der "deutsche Sinatra", seine Songs erinnern stark an die alten Swing-Standards. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Eintrittskarten gibt es von 46,30 Euro an.

Für Samstag:

Trampolinturner, Rhönrad-Artisten und Breakdancer zeigen bei der "Feuerwerk der Turnkunst"-Tournee ihr Können. Am Samstag machen sie in der Olympiahalle Halt. Das Motto lautet "Connected", denn die Show ist eine Reise durch unterschiedlichste Bewegungskulturen. Vorstellungen am Samstag um 14 Uhr und 19 Uhr, Eintrittskarten kosten zwischen 13,20 Euro und 47,70 Euro.

Der "Midnightbazar" in der Reithalle ist nicht nur Floh- sondern auch Streetfoodmarkt. Von 17 bis 24 Uhr können Besucher hier stöbern, shoppen und essen. Zusätzlich gibt es Live-Musik. Vorher findet in der Reithalle von 9 bis 13 Uhr ein Kinderflohmarkt statt.

"Alice" heißt die Inszenierung von Regisseur Philipp Moschitz am Metropoltheater in Freimann. Das Stück von Tom Waits, Robert Wilson und Kathleen Brennan dreht sich um den Theologen und Mathematiker Charles L. Dodgson, der eine Obsession für Alice Liddell, die Tochter seines Universitäts-Dekans, hat. "Alice" ist mit Motiven aus "Alice im Wunderland" und "Alice hinter den Spiegeln" verflochten. Beginn 20 Uhr.

Für Sonntag:

Gasteig Open Video präsentiert zurzeit das Programm des "Ars Electronica Animation Festival". Ein großer Teil der Werke besteht aus Kurzfilmen, darunter sind narrative und experimentell abstrakte Produktionen. Jeden Tag von 18 Uhr an sind die Filme im Celibidacheforum auf einer Großbildleinwand zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Wasserwirbel-Trommeln, Farb-Spucken und Marshmallow-Werfen zählen zu den Klassikern der "Blue Man Group". Die Kombination aus Musik, Comedy und Kunst können Besucher am Sonntag um 14.30 und 19 Uhr im Deutschen Theater erleben. Tickets gibt es von 32 Euro an.

Sportliche Entspannung gibt es am Wochenende ebenfalls: Im MOC in Freimann findet von Freitag bis Sonntag die YogaWorld-Mitmach-Messe statt. Zahlreiche Workshops von "Yoga für Alle" über Kinderyoga bis hin zu Meditation, Yoga Barre und Augenyoga werden angeboten. Zusätzlich gibt es vegane Speisen. Für Besucher ist die Messe am Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet, ein Tagesticket kostet 13,50 Euro.