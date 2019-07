11. Juli 2019, 18:46 Uhr Schönes Wochenende Parade und Party

Freizeittipps für die nächsten Tage - vom Christopher Street Day bis zum Electro-Festival

Von Sara Maria Behbehani

Empfehlungen für Freitag

Dieser Freitag ist der "Tag des Schwimmens", der das Schwimmen und Schwimmen lernen wieder mehr ins Bewusstsein rücken will. Die bayerische Wasserwacht und der Radiosender Gong 96.3 rufen deshalb zum gemeinsamen Aktionstag auf. In zehn Bädern in München und der Region werden kostenlose Schwimmkurse für 1000 Kinder und ihre Eltern angeboten. Anmelden kann man sich unter www.radiogong.de/tag-des-schwimmens-2019.

Entspannt geht es am Kulturstrand am Vater-Rhein-Brunnen beim "Vinyl Sundowner" zu. Die Open-Air-Veranstaltung will laut Veranstalter einen Gegenpol zu einer immer schnelleren, digitaleren Welt bieten. DJs legen ihre Platten von 17 bis 23 Uhr auf. Der Eintritt ist frei.

Für Samstag

Am Samstag und Sonntag steht alles im Zeichen des Christopher Street Days. Er ist der Höhepunkt der Pride Week, die zu Gleichstellung und Toleranz aufruft. Im Jubiläumsjahr "50 Jahre Stonewall" wird die Münchner Innenstadt wieder zwei Tage von der Regenbogen-Parade mit feiernden Aktivisten, kunstvoll zurechtgemachten Dragqueens und einem Showprogramm beherrscht. Die Parade am Samstag beginnt um zwölf Uhr am Marienplatz.

Für alle Technikbegeisterten und an schwerem Gerät Interessierten öffnet das Technische Hilfswerk in der Unterbiberger Straße 5 in Perlach um 13 Uhr seine Türen. Es gibt eine Leistungs- und Geräteschau, viel Spezialtechnik zum Ausprobieren und Rundfahrten in den Einsatzfahrzeugen des THW. Gegrilltes, Kaffee und Kuchen werden ebenfalls angeboten.

Das Open Air "Klassik am Odeonsplatz" ist wohl der Höhepunkt des Münchner Musiksommers. Am Samstagabend dirigiert Alan Gilbert das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, am Sonntag hat Valery Gergiev, der russische Chefdirigent der Münchner Philharmoniker, ein Programm zusammengestellt. Auch wenn man keine Karten hat, lohnt sich an diesen Abenden ab 20 Uhr ein Spaziergang rund um den Odeonsplatz. Die Musik und die Stimmung kann man auch außerhalb des Geländes genießen.

Beim Isarrauschen-Festival auf der Praterinsel legen von 15 Uhr an knapp 30 DJs im Innenhof, in der Füllhalle und in der Orangerie auf. Bis 16 Uhr ist der Eintritt frei, danach kosten Tickets sieben beziehungsweise 13 Euro.

Für Sonntag

Am Samstag und Sonntag findet das 4. Kunstareal-Fest statt. Museen und Kultureinrichtungen laden zu Ausstellungsführungen, Workshops oder anderen Events ein. Das vielfältige Programm umfasst 140 Veranstaltungen zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Orten. Nähere Infos unter www.kunstareal.de.

Das Tierheim feiert von zehn bis 17 Uhr sein Sommerfest. Von Flohmarkt, Fachartikeln, Info- und Verkaufsständen über Bastelarbeiten, Schminktische und eine Führung über das Tierheimgelände hat das Sommerfest viel zu bieten. Auch für eine fleischlose Verpflegung ist gesorgt. Mehr zum Ablauf unter www.tierschutzverein-muenchen.de, der Eintritt ist frei.

Der anglikanische Evensong ist geprägt durch einen umfangreichen Anteil groß angelegter Chor- und Orgelmusik. Der Lukas- und der Markus-Chor feiern am Sonntag um 19 Uhr in der Kirche St. Lukas am Mariannenplatz 3 einen solchen Evensong, ein Format zwischen Gottesdienst und Konzert.

Weitere Infos und Links zu den Veranstaltungen gibt es im Internet unter sz.de/tipps