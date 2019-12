Empfehlungen für Freitag

Der studentische Radiosender M94.5 ist für Musik abseits des Mainstreams bekannt. Bei den M94.5-Jahrescharts in der Milla präsentiert der Sender die 20 beliebtesten Lieder aus der Rotation, zudem gibt es Livemusik mit der Sängerin Loriia und der Band Endlich Rudern. Karten kosten an der Abendkasse 13 Euro, die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr.

Edgar Selge und sein Sohn Jakob Walser sind beide Schauspieler. Gemeinsam lesen sie das Stück "Was glaubt ihr denn?" von Björn Bicker. Der Text behandelt Themen wie Religiosität und Globalisierung, gelesen wird in der Allerheiligen Hofkirche der Residenz. Karten ab 33 Euro, Beginn um 20 Uhr.

"Die ganze Welt ist eine große Geschichte" heißt die Veranstaltung, die das Literaturhaus zum Gedenken an Michael Ende veranstaltet. Der Autor wäre dieses Jahr neunzig Jahre alt geworden, deswegen wird ihm am Freitag ein Abend mit Lesungen, Filmausschnitten und Gesprächen gewidmet. Mit dabei sind unter anderem die Schauspielerin Michaela May und die Puppenspielerin Dorothee Jordan. Beginn 19.30 Uhr, der Eintritt kostet 15 Euro.

Für Samstag

Die Fotografen des Munich Street Collective zeigen in ihrer Ausstellung "Die Menschen der Münchner Tafel" in der Glashalle des Gasteig sowohl Porträts der Mitarbeiter - etwa der Fahrer - als auch der Menschen, die auf die Einrichtung angewiesen sind. Die Fotodokumentation entstand in diesem Jahr, in dem die Tafel ihr 25-jähriges Bestehen feiert. Die Ausstellungseröffnung beginnt um 15 Uhr.

Mit einer historischen Dampflok fahren und dabei den Nikolaus treffen: Das geht am Samstag und auch am Sonntag bei einer Aktion des Bayerischen Eisenbahnmuseums. Eine Lok aus den Vierzigerjahren startet jeweils um zehn, 11.30, 13.30 und 15 Uhr am Ostbahnhof zu einer einstündigen Fahrt. Erwachsene können für 20 Euro mitfahren, Kinder ab vier Jahren für zwölf Euro.

Das Import Export im Münchner Kreativquartier veranstaltet im August das Import Export Open, ein einmonatiges Festival, das Grenzen überwinden und kulturelle Teilhabe für alle möglich machen möchte. Um das zu finanzieren, findet am Samstag ab 20 Uhr die Benefizveranstaltung "Save Import Export Open" statt. Eintritt frei, Spendenempfehlung ab fünf Euro.

Für Sonntag

Die Comedienne Liesl Weapon und der Schauspieler Andreas Bittl spielen seit vier Jahren zur Weihnachtszeit ihre bayerische Version von Charles Dickens' "Vom Geist der Weihnacht". Die Mundart-Adaption "A Weihnachtsgschicht" verbindet Musik, Lesen und Schauspiel. Am Sonntag gastiert das Duo im Wirtshaus Ayinger in der Au. Die Karten kosten 19 Euro, Beginn ist um 20 Uhr.

Schlendern, Stöbern und einem besonderen Konzert lauschen: Am Sonntag um 16.30 Uhr singt die junge Münchnerin Cosma Joy im Pub The Silent Knight auf dem Tollwood-Gelände auf der Theresienwiese. Ihre Musik ist folkig, ihre Stimme facettenreich und einnehmend. Der Eintritt ist frei.

Wesentlich rauer geht es dagegen ab 15 Uhr auf dem Münchner Christkindlmarkt in der Innenstadt zu: Die düsteren Gestalten der Münchner Krampusgruppe "Sparifankerl Pass" und anderer Gruppen aus Bayern, Österreich und Südtirol laufen von der Ettstraße über die Kaufingerstraße zum Rindermarkt und weiter bis zum Alten Rathaus.