19. Juli 2018, 18:53 Uhr Schönes Wochenende Musik für alle

Freizeittipps für die nächsten Tage - vom Klassikkonzert bis zum Oben-Ohne-Festival

Von Axinja Weyrauch

Empfehlungen für Freitag:

Indie-Fans kommen beim M94.5-Sendergeburtstag im Ampere auf ihre Kosten. Münchens alternatives Ausbildungsradio präsentiert mit Flut eine der wichtigsten Newcomer-Bands aus Österreich, außerdem spielen International Music, Lingua Nada und OAT. Tickets kosten knapp 18 Euro im Vorverkauf, los geht es um 20 Uhr.

Deutsche Luftgitarrenmeisterschaft, Punk'n'Roll-Flohmarkt und eine Zirkus-Freak-Show - im Backstage läuft wieder das Free & Easy Festival. Bei freiem Eintritt gibt es neben den genannten Veranstaltungen in den nächsten drei Wochen auch zahlreiche Konzerte, am Freitagabend steht Money Boy auf der Bühne. Bis zum 5. August täglich von 18 Uhr an.

Wer es eher elektronisch mag, geht am Freitag ab 15 Uhr oder am Samstag ab 14 Uhr zum Isarrauschen auf der Praterinsel. Dort legen zahlreiche DJs aus der Münchner Szene auf. Wer in den ersten zwei Stunden kommt, hat freien Eintritt.

Für Samstag:

Noch mehr Musik, aber anderes Genre: Brahms, Verdi und Dvořák stehen auf dem Programm von Oper für alle auf dem Marstallplatz. Los geht das Programm um 20.30 Uhr, die Suche nach einem guten Plätzchen aber wohl um einiges früher.

Die Lücke zwischen Auer Dult und Wiesn füllt das Magdalenenfest im Hirschgarten. Auch hier gibt es Karussells, Schiffschaukeln und Schokofrüchte - mit weniger Trubel als auf dem Oktoberfest. Noch bis Samstag, jeweils von 11 bis 22 Uhr.

Das Muffatwerk feiert sein 25-jähriges Bestehen. Zwei Monate lang treten Tänzer und Musiker aus der ganzen Welt auf. Den Anfang machen am Samstag Ladysmith Black Mambazo, eine A-capella-Gruppe aus Südafrika. Start um 20 Uhr im Ampere, der Eintritt kostet 25 Euro.

Kostenlos ist dagegen das "Oben Ohne"- Open-Air auf dem Königsplatz, das der Kreisjugendring organisiert. Von 13 bis 22 Uhr spielen vor historischer Kulisse unter anderem SXTN und die Leoniden.

Für Sonntag:

Skate-Schnupperstunde, Laubsäge-Werkstatt und viele andere Kreativangebote gibt es beim Sommerfest im Dschungelpalast. Von zwölf Uhr an zeigt die Kids-Rock-Band The Acoustic Corner Allstars ihr Können, später gibt es Zauberei und Theater. Von 11 bis 19 Uhr im Feierwerk, der Eintritt ist frei.

Wie beeinflusst die "Sharing Economy" unsere Gesellschaft? Darum geht es "X Shared Spaces", einem Performance-Projekt der Kammerspiele und Public Art Munich. Das ganze findet in Form von drei Touren statt, die an unterschiedlichen Orten zwischen 15 und 20.30 Uhr alle zehn Minuten starten. Tickets gibt es für 19 Euro.

Letzte Chance für einen Besuch des Tollwood-Festivals im Olympiapark. Zwar sind die Tickets für das Konzert von Jack Johnson schon ausverkauft, aber ein Besuch lohnt sich trotzdem: Ein Bauchredner tritt auf, es gibt Bodypainting, eine Radlwerkstatt und auch so ganz viel Musik.

Wer nach dem ganzen Wochenendstress etwas Entschleunigung braucht, geht zur Ausstellung "Pause (Prelude)" ins Haus der Kunst. Bis zum 29. Juli zeigen 25 Künstler ihre Werke zum "Momentum zwischen dem Lauf der Dinge". Täglich von zehn bis 20 Uhr, am Donnerstag bis 22 Uhr. Eintritt ist frei.

Eine Übersicht mit Links zu den Veranstaltungen gibt es im Internet unter sz.de/tipps.