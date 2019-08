8. August 2019, 18:51 Uhr Schönes Wochenende Kultur und Feste unter freiem Himmel

In Hallbergmoos ist am Hausler-Hof Indianer und Trapper Festival.

Im August verlagern sich in München viele Freizeitangebote ins Freie - Theater und Konzerte ebenso wie Feste oder Frühstücks­treffpunkte. Die Freizeittipps

Von Paulina Schmidt

Empfehlungen für Freitag

Die Veranstaltung Vinyl Sundowner läutet ein letztes Mal das Wochenende am Kulturstrand am Vater-Rhein-Brunnen ein. Von 17 bis 23 Uhr legen hier DJs ihre Lieblingsplatten auf. Noch bis Samstag hat der Strand mit seinen Ständen, an denen es Drinks, Sandwiches, Waffeln und Crêpes gibt, geöffnet. Dann steht die Sanierung der Ludwigsbrücke an und der Kulturstrand muss umziehen. Wohin, ist noch nicht entschieden.

Einmal im Jahr verwandelt sich der Hausler-Hof am Garchinger Weg 72 in Hallbergmoos in eine eindrucksvolle Kulisse für das Indianer und Trapper Festival. Von Freitag bis Sonntag sehen die Besucher hier Tipi-Zelte, Azteken, Greifvögel und Pferde - und erleben eine ganz andere Welt. Hier können sie Bogenschießen, Holzschnitzen und sich von der Country-Musik treiben lassen. Die Eintrittspreise liegen zwischen sieben und zehn Euro, ein Drei-Tages-Ticket kostet 20 Euro. Weitere Infos unter www.itf-munich.com.

Die Tragödie Romeo und Julia ist das wohl berühmteste Stück von William Shakespeare. Am Freitag und Samstag jeweils von 20 Uhr an führen die Schauspieler des Ensembles Persona das Werk im Rahmen des Kultur-Open-Airs im Innenhof von Schloss Nymphenburg auf. Bei schlechtem Wetter wird die Aufführung in den Hubertussaal verlegt. Tickets gibt es unter www.muenchenticket.de; sie kosten etwa zwischen 30 und 50 Euro.

Für Samstag

Im Glockenbachviertel steigt wieder das Hans-Sachs-Straßenfest. Zum ersten Mal fand es 1991 statt, damals veranstaltete das Münchner Schwulenzentrum Sub die Feier zu seinem fünften Geburtstag. Los geht es um 13 Uhr. Zwischen Westermühl- und Müllerstraße gibt es Gastrostände und Partymusik. Der Eintritt ist frei.

Freie Fahrt können Radler während der zehnten Münchner Radlnacht genießen. Die circa 17,5 Kilometer lange Rundfahrt durch die Münchner Innenstadt startet gegen 20.30 Uhr am Königsplatz, das Rahmenprogramm beginnt bereits um 17 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos.

Im Rahmen der Sommernächte im Künstlerhaus treten die Tänzerin Gisa Michelón und Flamencosängerin Estela Sanz Postguillo auf. Begleitet werden sie von den Musikern Guillermo Guillén und Alex Carrasco. Die Auftritte finden diesen Freitag und Samstag jeweils um 19.30 Uhr statt. Tickets für 22 Euro gibt es unter www.kuenstlerhaus-muc.de.

Für Sonntag

Noch bis zum 18. August gibt es samstags und sonntags zwischen 10 und 14 Uhr den Waldmeister-Brunch auf der neuen Insel im Olympiasee - Saluti da Capri. Direkt am Wasser kann man unter bunten Wimpeln und Lichterketten die italienische Atmosphäre genießen. Die Pop-Up-Strandbar ist täglich von 10 bis 1 Uhr geöffnet.

Im August gibt es zwei Wochen lang fast täglich Open-Air-Konzerte im Brunnenhof der Residenz. Am Sonntag erweckt die Band Echoes die Musik von Pink Floyd zum Leben und bringt den Psychedelic-Progressive-Rock-Sound der Briten auf die Bühne. Tickets ab circa 34 Euro.

Kostenlosen Blues gibt es auf dem Rotkreuzplatz. Von 14 Uhr an spielen verschiedene Bands auf dem Bluesfest. Mit dabei sind Black Patti, The Sonic Brewery, The Donnelly Connection und Dr. Will & The Wizards. Bei schlechtem Wetter wird das Fest auf Sonntag, 18. August, verschoben. Weitere Infos unter www.hideout-muenchen.de.

Weitere Infos und Links zu den Veranstaltungen gibt es im Internet unter sz.de/tipps.