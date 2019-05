2. Mai 2019, 18:49 Uhr Schönes Wochenende Kugeln und Konzerte

Freizeittipps für die nächsten Tage - von der Flipper-Meisterschaft bis zum Freiluft-Yoga

Von Sara Maria Behbehani

Empfehlungen für Freitag:

Bei der "Flipper Convention 2019" im Feierwerk in der Hansastraße dreht sich von Freitag bis Sonntag alles ums Flippern. Besucher können selbst an mehr als 50 Geräten spielen, parallel findet die Deutsche Meisterschaft im Flippern statt. Geöffnet ist am Freitag von 16 bis 23 Uhr, am Samstag von zehn bis 23 Uhr und am Sonntag zehn bis 16 Uhr. Der Eintritt für das ganze Wochenende kostet 15 Euro.

"MaiTUM2019" heißt das Maifest der Studentischen Vertretung an der Technischen Universität. Neben dem obligatorischen Maibaum gibt es an der Arcisstraße ein Festzelt, Blasmusik, Wiesnband und bayerische Verpflegung. Beginn ist Freitag und Samstag jeweils um 11 Uhr. Der Eintritt ist frei, die Preise für Getränke und Essen sind studentisch gehalten.

Für Samstag:

Wer gerne laufen geht, kann das an diesem Wochenende für den guten Zweck tun. Beim 12. Münchner-Kindl-Lauf gehen die Einnahmen als Spende an das Ambulante Kinderhospiz München. Start und Ziel sind am Seestadl, Kleinhesselohe 5. Nachmeldungen sind bis eine Stunde vor dem Start möglich, um 9 Uhr geht es mit dem 75-Meter-Bobby-Car-Rennen los. Weitere Infos zu Zeiten und Startgebühren unter www.muenchner-kindl-lauf.de.

An diesem Samstag beginnt die Saison der Hofflohmärkte, und zwar in Neuhausen. Von zehn bis 16 Uhr verwandeln sich Hinterhöfe und Gärten in kleine Flohmärkte, wo man nachbarschaftlich trödeln kann. Einen genauen Plan gibt es unter www.hofflohmaerkte.de/muenchen.

Mit einer Eröffnungsfanfare in der Theatinerkirche startet am Samstag um 20 Uhr die "Lange Nacht der Musik". Bis drei Uhr früh kann man sich bei rund 400 Aufführungen an 100 Spielorten durch so gut wie alle Genres hören. Das Lange-Nacht-Ticket kostet 18 Euro und gilt als Eintrittskarte für alle Häuser sowie als Fahrkarte für die Shuttlebusse. Tickets können ab 13 Uhr am Kassenzelt auf dem Odeonsplatz erworben werden.

Die Stadtverwaltung lädt am Tag der offenen Tür zum Blick hinter die Kulissen ein. Die Büros der Bürgermeister im Rathaus (zehn bis zwölf Uhr) sind ebenso zu besichtigen wie die Kanalisation oder die Restaurierungsateliers im Lenbachhaus. Der Eintritt ist bis auf Ausnahmen frei.

Für Sonntag:

Auf dem Odeonsplatz läutet "Pulse of Europe" von 14 Uhr an den Endspurt zur Europawahl ein. Die Organisation will zeigen, wofür Europa steht: für Weltoffenheit, Frieden und Zusammenhalt. Neben Musik und Reden soll auch auf den Brief des französischen Präsidenten Macron an die EU-Bürger geantwortet werden.

Im Olympiapark findet auf der großen Wiese am Olympiaberg bei halbwegs gutem Wetter um 16 Uhr "Yoga für Alle" statt. In den 90 Minuten geht es um Atmung, Balance, Körperspannung und Achtsamkeit für Anfänger und Fortgeschrittene. Teilnahmegebühr auf Spendenbasis.

Am Sonntag beginnt die Woche der Münchner Verlage. Von 5. bis 10. Mai kann man sich jeden Abend um 19 Uhr über die Produktionsarbeit rund um das Buch informieren. Verschiedene Verlage laden dazu in die eigenen Räumlichkeiten ein, um einen Verlagsbereich vorzustellen. Der Carl Hanser Verlag in der Vilshofener Straße 10 macht am Sonntag den Anfang. Infos unter verlagebesuchen.de.

