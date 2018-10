25. Oktober 2018, 18:47 Uhr Schönes Wochenende Königin und Bauarbeiter

Ein Abend, 56 Bühnen - am Samstag wird es in Neuhausen laut.

Freizeittipps für die nächsten Tage - von der Eisshow bis zur Musiknacht

Von Sophia Baumann

Empfehlungen für Freitag:

Eiskönigin Elsa, ihre Schwester Anna und Schneemann Olaf sind zu Gast in München. Sie schlittern auf einer Eisfläche bei "Disney On Ice - Das zauberhafte Eisfestival" durch die Olympiahalle. Auch andere Disney-Figuren wie Arielle und Rapunzel sind bei der Show dabei. Die erste Aufführung findet am Freitag statt, weitere folgen am Samstag und Sonntag.

Dichterinnen aus 18 Ländern kommen zum Schamrock-Festival in die Whitebox. Das Motto: Europa. Die Performerinnen suchen in unterschiedlichen Sprachen nach Berührungspunkten, in Lesungen und Konzerten hinterfragen sie aber auch, was die Länder des Kontinents noch trennt. Das Festival startet am Freitag um 13.30 Uhr in der Atelierstraße 18 und endet am Sonntag um 20.30 Uhr.

Die Ausstellung "Verschleppt, geflohen und vertrieben" in der Tolstoi-Bibliothek an der Thierschstraße 11 erinnert an die Geschichte der sogenannten Displaced Persons aus Russland. Die Ausstellung gewährt nicht nur Einblicke in deren Alltag, sondern auch in ihr kulturelles und politisches Leben. Sie ist freitags von 13 bis 18 Uhr zu besichtigen.

Für Samstag:

Ein ganzes Stadtviertel lauscht: Bei der Neuhauser Musiknacht treten an einem Abend in 56 Lokalitäten Künstler auf. Sie decken verschiedenste Musikrichtungen ab, den Auftakt machen um 19 Uhr die Jazzer Hot Lips mit einem Gratis-Konzert am Rotkreuzplatz. Der Eintritt für die anderen Auftritte kostet einmalig fünf Euro.

Kleine Handwerker dürfen bei dieser Ausstellung kräftig zupacken: Seit Anfang Oktober gibt es im Kindermuseum eine Mitmachbaustelle. Kinder von vier Jahren an erfahren dort zum Beispiel, warum Wände nicht umfallen und wie man ein Haus plant. Das Kindermuseum ist am Freitag von 14 bis 17 Uhr geöffnet, am Samstag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr.

Beim "Antennenglühn" im Gasteig steht die Neue Musik im Mittelpunkt: Mehr als 100 Musiker präsentieren die Werke von 35 Komponisten. Neben Konzerten gibt es Gespräche und Diskussionen, etwa zum Thema Frauen in der Neuen Musik. Die "Lange Nacht der Neuen Musik" beginnt um 14 Uhr. Tickets gibt es für zwölf Euro.

Für Sonntag:

Am Sonntag wird um 20 Uhr "Genesis. A Starting Point" in den Kammerspielen uraufgeführt. In dem Stück werfen die Schauspieler einen sehr persönlichen Blick auf das Erste Buch Moses. Die israelische Regisseurin Yael Ronen untersucht dabei auch, wie die biblischen Bilder unsere Sicht bis in die Gegenwart prägen.

Amethysten bewundern, Chemie erleben, über Mineralien lernen: Ein umfangreiches Programm gibt es bei den Mineralientagen München auf dem Messegelände in Riem. Eine Sonderschau zeigt die Schönheit chemischer Elemente. Die Messe ist für Besucher am Samstag und Sonntag zwischen 9 und 18 Uhr geöffnet, eine Tageskarte für Erwachsene kostet 15 Euro.

Am Flughafen München wird an diesem Wochenende gebastelt: In der Modellbau-Werkstatt dürfen Erwachsene und Kinder mit Bausätzen ihre eigenen kleinen Flugzeuge bauen oder Styroporflieger gestalten. Es gibt auch eine Modellbauwoche-Spezialtour über das Flughafengelände. Die Veranstaltung findet zwischen 11 und 17 Uhr im Besucherpark statt, die Tour kostet fünf Euro.

Eine Übersicht mit Links zu den Veranstaltungen gibt es im Internet unter www.sz.de/tipps.