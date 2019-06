13. Juni 2019, 18:29 Uhr Schönes Wochenende Kino, Tanz und Comic-Con

Filme schauen unter freiem Himmel im Westpark, Tanzkultur im Gasteig oder Cosplay im Zenith - unsere Empfehlungen fürs Wochenende

Von Axinja Weyrauch

Empfehlungen für Freitag

In São Paulo leben etwa zwölf Millionen Menschen, trotz ihrer Größe aber hat die Stadt weniger Grünflächen als München. Die Stadt ist eng, aber mit ein bisschen Kreativität lassen sich auch hier noch Orte zum Entspannen schaffen. Die Ausstellung "Zugang für alle. São Paulos soziale Infrastrukturen" in der Pinakothek der Moderne zeigt beispielsweise ein Schwimmbad auf einer Dachterrasse. Bis zum 8. September, der reguläre Eintritt kostet zehn Euro.

Den Sommer über verschwindet der Parkplatz an der Ecke Zenettistraße und Tumblinger Straße, stattdessen gibt wieder Spieletreffs, ein Anwohnerfrühstück und Lesungen. Die Saison auf der "Piazza Zenetti" beginnt mit einem Nachbarschaftsbankett von 19 Uhr an. Jeder bringt selbst etwas zu Essen und Stühle mit.

Im "Kino, Mond & Sterne" im Westpark läuft "A Star Is Born", ein Film mit Lady Gaga und Bradley Cooper. Tickets kosten sieben Euro, Einlass ist von 20 Uhr an. Der Film startet gegen 21.30 Uhr.

Für Samstag

Comic-Freunde treffen sich an diesem Wochenende bei der Comic-Con im Zenith in Freimann. Zeichner und Synchronsprecher von Verfilmungen kommen vorbei, es gibt Autogrammstunden, Händlerstände und einen Cosplay-Contest, bei dem die Teilnehmer eine Figur möglichst originalgetreu darstellen. Von 10 bis 18 Uhr, Karten für den Samstag gibt es für 45 Euro.

Viele Jahre lang war er Professor an der Akademie der Bildenden Künste, nun sind einige Werke von Gerd Winner in der Ausstellung "Metropolen - Urbane Strukturen" in der Rathausgalerie zu sehen. Gezeigt werden Siebdrucke aus seinen Bildzyklen New York, Berlin und London. Für die Ausstellung hat er auch eine Serie namens München geschaffen. Bis zum 25. Juli, dienstags bis samstags von 11 bis 19 Uhr.

Hier steht niemand still: Bei Tanz den Gasteig gibt es Samba, Boogie, Bollywood und Techno, um nur einen kleinen Teil der Auswahl zu nennen. Von 15 Uhr an finden Workshops, Aufführungen und Filmvorführungen rund um die internationale Tanzkultur statt. Bis zwei Uhr nachts wird dann in der Philharmonie noch "Fancy Footwork" betrieben. Der Eintritt ist frei, mehr zum Programm steht unter www.gasteig.de

Der österreichische Sänger Andreas Gabalier tritt im Olympiastadion auf. Für Kurzentschlossene gibt es noch Tickets von etwa 50 Euro an. Die Türen des Stadions öffnen um 16 Uhr, Gabalier kommt etwa um 20 Uhr auf die Bühne.

Und für Sonntag

München feiert Geburtstag. Am 14. Juni 1158 wurde die heutige bayerische Landeshauptstadt erstmals urkundlich erwähnt. Deshalb gibt es zum Stadtgründungsfest am Wochenende in der Altstadt kostenfreie Stadtführungen, einen Trachtenmarkt, ein Handwerkerdorf und Biergärten auf dem Marienplatz und auf dem Odeonsplatz. Zwischen zehn und zwölf Uhr kostet eine Weißwurst nur einen Euro.

1971 gab es wegen des Films große Kontroversen und einen noch größeren Ansturm auf die Kinokassen: In der Astor Film Lounge im Arri läuft "Dirty Harry". Clint Eastwood jagt als Polizeiinspektor einen Serienmörder in San Francisco - mit harten und nicht immer rechtskonformen Methoden. Beginn ist um zwölf Uhr in der Türkenstraße 91, normale Tickets kosten 13,50 Euro.

