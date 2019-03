28. März 2019, 18:40 Uhr Schönes Wochenende Ironisches, Lehrreiches, Spannendes

Freizeittipps von Freitag bis Sonntag

Von Axinja Weyrauch

Funny van Dannen tritt am Freitagabend im Technikum auf. (Foto: Sven Hagolan)

Empfehlungen für Freitag:

Trotz Abholzung und wirtschaftlicher Nutzung sind in der Mitte Europas bis heute großflächige Waldgebiete erhalten geblieben. Oft sind sie unzugänglich für Spaziergänger. Der Dokumentarfilm "Das grüne Wunder" im Gasteig zeigt sensationelle Einblicke in das Leben der Pflanzen und Tiere. Der Film läuft von 15 Uhr an im Carl-Amery-Saal, der Eintritt kostet vier Euro, für Kinder drei Euro.

Nur 0,1 Prozent der Ozeanfläche sind mit Korallenriffen bedeckt - und diese sind auch noch bedroht. Das Paläontologische Museum (Richard-Wagner-Straße 10) zeigt die Fotoausstellung "Korallenriffe - bedrohte Oasen der Weltmeere". Wer die Schau sehen möchte, muss sich beeilen: Sie wird nur noch an diesem Freitag von 8 bis 14 Uhr gezeigt, dafür ist der Eintritt frei.

Schon seit den Achtzigern ist er als Liedermacher unterwegs, bis heute begeistert er seine Fans mit ironischen Texten und Akustikgitarre: Funny van Dannen präsentiert sein neues Album im Technikum im Werksviertel. Karten kosten 28,20 Euro im Vorverkauf, Einlass ist ab 19 Uhr.

Für Samstag:

Bergfexe können beim Alpinflohmarkt in der Blumengroßmarkthalle in der Schäftlarnstraße 2 auf Jagd nach günstigen Stücken gehen. Das Angebot ist riesig, die besten Tourenski und Wanderhosen sind aber recht schnell vergriffen. Der Flohmarkt hat von 13 bis 17 Uhr geöffnet.

Wer keine Alpinausrüstung braucht, sondern Kinderspielzeug, kann zum Familienflohmarkt in der Waldwirtschaft in Großhesselohe gehen. Einen Stand kann man vorab unter info@waldwirtschaft.de oder 089/74 99 40 30 reservieren. Der Verkauf läuft von 9 bis 14 Uhr.

Am 30. März ist Indiebookday: Buchfreunde sind an diesem Tag dazu aufgerufen, ein Foto ihres liebsten Werks aus einem unabhängigen, kleinen Verlag in sozialen Netzwerken zu posten. In der Buchhandlung Literatur Moths in der Rumfordstraße 48 lesen zudem zwei Münchner Dichterinnen, außerdem werden Neuerscheinungen aus der Lyrikszene vorgestellt. Ab 16 Uhr, der Eintritt ist frei.

Für Sonntag:

Welche Sternbilder sind bei uns zu sehen? Welche Auswirkung hat die Luftverschmutzung auf die Astronomie? Und warum leuchten Sterne überhaupt? Um diese und andere Fragen geht es beim großen Astronomietag im Deutschen Museum. Von 12 Uhr an gibt es auf der Museumsinsel verschiedene Vorträge, ein Astronomiequiz und natürlich die Möglichkeit zur Teleskopbesichtigung. Für eine spezielle Bibliotheksführung muss man sich vorab anmelden unter 089/217 92 24.

"Vom utopischen Versuch gemeinsam zu verändern" - so lautet die Überschrift für das Singspiel "Prekärotopia" im Kunstbau des Lenbachhauses. Aufgeführt werden zwölf Lieder zwischen gehauchten Chansons und röhrenden Punksongs. Begleitet wird das Ganze von einer Ausstellung, für beides ist der Eintritt kostenlos. Von 18.30 Uhr an gibt es am Lenbachhaus Eintrittsbändchen.

Bekannt ist er als Rechtsmediziner im Kölner "Tatort": Joe Bausch präsentiert sein neues Buch "Gangsterblues" in der Anatomischen Anstalt in der Pettenkoferstraße 11. Es geht um echte Geschichten, die ihm Häftlinge anvertraut haben. Ein paar wenige Tickets gibt es noch unter mail@krimifestival-muenchen.de. Der Eintritt kostet 16 Euro, los geht es um 18 Uhr.