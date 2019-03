7. März 2019, 18:49 Uhr Schönes Wochenende Inspirierendes zum Frauentag

Der Stijlmarkt auf der Praterinsel zieht junge Design-Freunde an.

Von Filmen über Fotoausstellungen bis zum Markt für junge Designer. Die Freizeittipps

Von Sara Maria Behbehani

Empfehlungen für Freitag

Zum Internationalen Frauentag zeigt das Harry Klein (Sonnenstraße 8) einen Film des Dok-Fests. "Female Pleasure" begleitet fünf Frauen aus den fünf Weltreligion, die mutig, stark und klug für Gleichberechtigung eintreten. Ihr Weg zeigt den erfolgreichen, risikoreichen Kampf für eine selbstbestimmte weibliche Sexualität und ein respektvolles Miteinander zwischen den Geschlechtern. Im Anschluss an den Film, der um 21 Uhr gezeigt wird, steigt eine Party im Club. Eintritt frei.

Auch die Fotoausstellung "Re-visions" in der Pinakothek der Moderne widmet sich den zeitgenössischen Arbeiten von Frauen. Anlässlich ihres 80. Geburtstags hat Ann Wilde erstmals ihre private Sammlung geöffnet und stellt dabei Arbeiten von Fotografinnen in den Mittelpunkt. Ergänzt wird die Schau durch Korrespondenzen der Sammlerin. Die Pinakothek hat von 10 bis 18 Uhr geöffnet, der Eintritt kostet sieben Euro.

Schon seit Tagen bedeckt es die Fassade am Haus der Kunst: Das monumentale Werk "Second Wave" des afrikanischen Künstlers El Anatsui. Wie der Titel der Ausstellung "Triumphant Scale" vermittelt, konzentriert sich die Ausstellung auf das Triumphale und Monumentale von Anatsuis Skulpturen und bietet einen umfassenden Überblick über die Arbeit des renommierten Künstlers aus Ghana. Das Haus der Kunst hat von 10 bis 20 Uhr geöffnet, der Eintritt kostet 14 Euro.

Für Samstag

Auf der Praterinsel und im Isarforum auf der Museumsinsel feiert der Stijlmarkt am Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr sein zehnjähriges Jubiläum. Der Markt gibt jungen Designern, Kreativen und Labels aus ganz Deutschland die Möglichkeit, ihre Ideen und Produkte vorzustellen und zu verkaufen. Zu Essen und zu Trinken gibt es in einer Streetfood-Meile. Der Eintritt kostet sieben Euro.

In der Reithalle an der Heßstraße 132 hat von 9 bis 13 Uhr Münchens größter Kinderflohmarkt geöffnet. Kinder und ihre Eltern können dort um altes Playmobil, Kinderwägen, Strampler und vieles mehr feilschen. Getränke und kleine Snacks gibt es ebenfalls. Der Eintritt kostet zwei Euro.

Welche Frauen finden die Münchnerinnen und Münchner inspirierend? Den Februar über sammelte das städtische Kulturreferat kleine Geschichten inspirierender Frauen auf einer Website, die nun auch Wegbereiter für das Festival #Sieinspiriertmich in der Muffathalle ist. Anlässlich des Weltfrauentags 2019 und 100 Jahre Frauenwahlrecht lädt die Veranstaltung dazu ein, sich von anderen Positionen, prägenden Frauen und musikalischen Beiträgen inspirieren zu lassen. Beginn ist um 17.30 Uhr, Tickets kosten 15 Euro an der Abendkasse.

Für Sonntag

Im Bahnwärter Thiel (Tumblingerstraße 29) ist um 20 Uhr der Publikumsliebling des Dok-Fests zu sehen. Der Dokumentarfilm "Zwischenstation" zeigt das Leben von zwei Brückenbewohnern am Isarufer in München, die sich durch Pfandflaschensammeln und Spenden finanziell über Wasser halten. Mehrere Monate begleitet der Regisseur Alexander Bambach die Protagonisten, deren Situation sich während dieser Zeit grundlegend verändert. Einlass von 19.30 Uhr an, Eintritt fünf Euro.

Um 21 Uhr ist in den Kammerspielen Johan Simons Inszenierung "Judas" zu sehen. Ein Mann, ein Verrat, dafür ist er bekannt. Doch der Schauspieler Steven Scharf als Judas macht den Versuch, seine Tat wieder auf ein menschliches Maß zurück zu bringen und sein Publikum dahin zu führen, wo es lieber nicht sein möchte: zu dem Judas in sich selbst. Karten kosten 15 Euro.