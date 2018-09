13. September 2018, 18:51 Uhr Schönes Wochenende Helden und Nager

Freizeittipps für die nächsten Tage - von der Comicmesse bis zum Biberspaziergang

Von Sophia Baumann

Empfehlungen für Freitag:

Elementarteilchen-Fußball, Lichtpulse und die Entwicklung des Gehirns: Beim Großen Wissenschaftsmarkt stellen Forscher aus mehr als 20 Max-Planck-Instituten ihre Arbeit vor. Neben Ausstellungen, Führungen und Vorträgen gibt es viele Mitmach-Exponate und Angebote für Familien. Der Wissenschaftsmarkt findet von 11 bis 20 Uhr auf dem Marstallplatz statt.

Im Haus der Kunst beginnt die erste große Überblicksausstellung nach dem Tod von Jörg Immendorff. Knapp 200 Werke aus allen Schaffensphasen sind dort zu sehen - von den Anfängen in der Düsseldorfer Akademie bis zu seinen letzten Werken, die er aufgrund seiner Erkrankung nur mithilfe seiner Assistenten erstellen konnte. Die Ausstellung "Für alle Lieben in der Welt" ist täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet, donnerstags bis 22 Uhr. Sie läuft bis 27. Januar.

"Gaudi für alle", und das kostenlos: Bei einem Festival im Import Export versammeln sich heute Underground-Künstler. Dabei sind unter anderem Beatbox-Rapperin Lisaholic, Zwoastoa und DJ Nada Safari. Der Veranstalter ist der Ambulante Dienst der Stiftung Pfennigparade, Spenden sind erwünscht. Beginn um 20.30 Uhr in der Dachauer Straße 114.

Biber sind sehr scheu, in freier Natur nur selten zu beobachten. Bei einer "Bibersafari" an der Isar erzählt Angela Burkhardt-Keller, was Biber gerne fressen, wo die Tiere in München leben, wie sie gut mit Menschen zusammenleben können. Danach gibt es die Multivisionsshow "Aus dem Leben einer Biberfamilie". Die Safari beginnt um 16.30 Uhr am Thalkirchner Platz.

Für Samstag:

Die Initiative Münchner Galerien lädt zum 30. Mal zur Open Art ein. Am Samstag und Sonntag sind alle teilnehmenden Galerien geöffnet. Außerdem werden um 11, 14 und 16 Uhr Rundgänge durch die Maximilianstraße, um den Odeonsplatz, durchs Glockenbachviertel und die Maxvorstadt angeboten. (siehe auch Seite R 18)

Superhelden und andere Comic- und Fantasygestalten kann man am Samstag und Sonntag im Freimanner MOC an der Lilienthalallee treffen. Zur German Comic Con kommen Zeichner, Schauspieler, Händler und natürlich jede Menge Fans der verschiedenen Genres.

Die Süddeutsche Zeitung lädt zur "Nacht der Autoren". In Lesungen, Gesprächen und Diskussionsrunden tauschen sich mehr als 80 Redakteure mit Lesern aus. Das Programm startet um 17 Uhr, die Veranstaltungen finden an sechs verschiedenen Veranstaltungsorten statt, unter anderem im Künstlerhaus, im Literaturhaus, in der Allerheiligen-Hofkirche und im Bayerischen Hof. Tickets kosten für SZ-Abonnenten zwölf, für alle anderen 15 Euro.

Für Sonntag:

Die Pinakothek der Moderne lädt zum "Zukunftstag Togetthere-Xperience". Aktuelle soziale Themen und gesellschaftliche Verantwortung werden hier in interaktiven Talks, Workshops und neuen Formaten besprochen. Der Aktionstag ist für alle Besucher geöffnet, beginnt um 10 Uhr und endet um 18 Uhr.

Bei der Aktion "StadtLesen" sind an diesem Wochenende mehr als 3000 Bücher am Odeonsplatz aufgetürmt. Besucher haben von 9 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit Zeit, zu schmökern. Am Sonntag liegt der Fokus vor allem auf Kinder- und Jugendliteratur.

