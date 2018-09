20. September 2018, 18:58 Uhr Schönes Wochenende Drachen, Schwimmer, Ukulelen

Freizeittipps für die nächsten Tage - vom Windspielfest bis zum Isar-Slam

Von Sophia Baumann

Das Drachenfest im Riemer Park kündet vom nahenden Herbst. (Foto: Claus Schunk)

Empfehlungen für Freitag:

Im Foyer des Jüdischen Museums gibt es eine kleine aber spannende Installation. Sie beleuchtet eine bislang kaum bekannte Facette der Geschichte des Klosters Sankt Ottilien. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs diente es vielen jüdischen Überlebenden aus Osteuropa als Lager und Krankenhaus. Die Ausstellung schickt den Besucher in die Welt des Klosters, um es aus jüdischer Perspektive zu entdecken. Das Museum ist von zehn bis 18 Uhr geöffnet; die Installation ist allerdings nur noch bis Sonntag, 23. September, zu sehen.

Die Bayerische Staatsoper wird 100 Jahre alt. Gleichzeitig feiert das Nationaltheater 200. Geburtstag. Das wird bis zum 3. Oktober mit einer Festwoche begangen - unter anderem mit Akademiekonzerten, Mozarts "Le Nozze di Figaro" und "Anna Karenina". (Kultur)

Für Samstag:

Wer am Samstag nicht zum traditionellen Anstich um zwölf Uhr auf die Wiesn geht, kann sich in die Fluten der Isar stürzen: Das machen zumindest die Teilnehmer des Isarschwimmen. Sie gehen - meist in Neoprenanzügen - beim Flößerdenkmal ins Wasser und lassen sich einige Meter durch die Wildwasserstrecke spülen. Anschließend werden unter anderem die jüngsten und ältesten Teilnehmer geehrt. Veranstalter ist die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Das Spektakel beginnt um 11.30 Uhr.

Beim "Tag der offenen Schauburg" können Besucher hinter die Kulissen des Theaters an der Franz-Joseph-Straße schauen. Kinder und Jugendliche dürfen selbst auf der Bühne stehen, Erwachsene können die Theatermacher persönlich kennenlernen. Bei den "Schauburg Shortcuts" präsentieren Schauspieler zudem Ausschnitte aus Stücken der neuen Saison. Die Schauburg öffnet ihre Türen von elf bis 18 Uhr, der Eintritt ist frei.

Ukulelen, diese kleinen hawaiianischen Gitarren, erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Passend dazu gibt es am Samstag ein Ukulele-Fest in der Glockenbachwerkstatt an der Blumenstraße. Dort finden nicht nur Konzerte statt - bei Ukulele-Workshops kann man sich auch selbst an das Instrument heranwagen. Los geht es um 18 Uhr.

Für Sonntag:

Im Riemer Park steigt am Samstag und am Sonntag das Drachenfest. Jeder der möchte, kann einen steigen lassen. Der Vorteil: Wenn das eigene Modell schon wieder nicht richtig funktioniert, helfen Experten vor Ort. Zusätzlich gibt es Lenkdrachenvorführungen, Windspiele und Workshops, bei denen Kinder von acht Jahren an ihre eigenen Bumerangs und Drachen bauen. Das Drachenfest findet an beiden Tagen von zwölf bis 17 Uhr beim Rodelhügel statt.

Beim Isar-Slam im Ampere tragen Künstler aus ganz Deutschland ihre Poetry-Slams vor. An diesem Sonntag sind zum Beispiel David Friedrich, amtierender Deutschsprachiger Meister im Teamwettbewerb, Rebecca Heims, rheinland-pfälzische Vizemeisterin und die Augsburger Newcomerin Ezgi Zengin dabei. Einlass ist von 19 Uhr an, los geht es um 20 Uhr.

Im Volkstheater feiert "Ein Sommernachtstraum" unter der Regie von Kieran Joel Premiere. Der junge Regisseur lässt die Sommernacht zur Albtraumnacht werden, er erzählt den Shakespeare-Klassiker aus der Perspektive der vier unglücklich verliebten Athener. Beginn: 19.30 Uhr.