Luise Kinseher zeigt ihr aktuelles Programm im Lustspielhaus - und auch sonst ist am Wochenende kulturell viel geboten in München

Empfehlungen für Freitag

Mamma Mia Bavaria! Nein, der Ausspruch stammt nicht von einem bierbeseelten Italiener von der Wiesn, es ist der Name des aktuellen Bühnenprogramms von Luise Kinseher. Die Kabarettistin beleuchtet im Lustspielhaus unter anderem die Wiesn aus einer ungewohnten Perspektive: der eines Wiesn-Hendls. Beginn ist um 20 Uhr, Tickets gibt es ab 30 Euro, zusätzliche Vorstellung am Samstag.

Normalerweise feiert man seinen Geburtstag ja bloß an einem Abend. Die Bayerische Philharmonie aber begeht ihr 25-jähriges Bestehen mit gleich drei Veranstaltungen. Ein Highlight ist am Freitagabend Carl Orffs Kantate "Carmina Burana" im Gasteig. Und der Vorteil verglichen mit der eigenen Geburtstagsparty: Man muss hinterher nicht aufräumen. Die Tickets kosten je nach Kategorie zwischen 24 und 59 Euro.

Thomas Huber und Wolfgang Aichner sind 600 Kilometer weit durch Utah gereist - und haben dabei einen überdimensionierten Kugelschreiber hinter sich hergezogen. Was zunächst nach Klamauk oder Selbstgeißelung klingt, ist ein Kunstprojekt, das an diesem Wochenende (Eröffnung Freitag, 19 Uhr, Samstag und Sonntag jeweils 11-19 Uhr) in der Rathausgalerie präsentiert wird. Mit ihrer auf Video festgehaltenen Tour wollen Huber und Aichner auf Territorialverhalten und willkürlich gezogene Grenzen aufmerksam machen. Denn die von ihnen in Sand und Staub gemalten Begrenzungen sind nur temporär.

Für Samstag

Im NS-Dokuzentrum lädt die Autorin Lena Gorelik zu einer Schreibwerkstatt zum Nationalsozialismus und den Strukturen, die Phänomene wie die Massengefolgschaft und den Holocaust möglich machten. Nach einem Rundgang durch die Ausstellung "Die Stadt ohne. Juden Ausländer Muslime Flüchtlinge" befassen sich die Teilnehmer schreibend mit Ausgrenzung und Polarisierung. Beginn ist um 10 Uhr.

Zeitgenössische Vokalmusik präsentiert das Schweizer Duo "Simolka-Wohlhauser" um 20 Uhr im Schwere-Reiter-Kulturzentrum. Die Sopranistin Christine Simolka und der Pianist und Bariton-Sänger René Wohlhauser wollen neue Impulse für ihre Musikrichtung liefern. Tickets kosten 14 Euro, ermäßigt 10.

Der türkische Rapper Ezhel befasst sich in seinen Texten nicht wie viele seiner Kollegen mit schönen Frauen und schnellen Autos, sondern mit Missbrauch, Armut und Massenverhaftungen. Wegen seines politischen Engagements landete der 29-Jährige auch schon mal in der Türkei im Gefängnis. Am Samstagabend gibt er ein Konzert in die Tonhalle. Beginn ist um 20 Uhr, Tickets gibt es ab 39 Euro.

Für Sonntag

Ausgeflippt geht es am Sonntag im Backstage zu: Die britische Fun-Punk-Band The Toy Dolls schaut zu ihrem 40. Geburtstag vorbei und beweist, dass sie alles andere als das One-Hit-Wunder ist, für die sie anfangs viele hielten. Um 20 Uhr.

David Hasselhoff suchte einst an der kurz zuvor gefallenen Berliner Mauer die Freiheit. Mittlerweile scheint er sie gefunden zu haben, zumindest wenn man nach dem Namen seiner aktuellen Konzertreise geht: "Freedom" heißt Hasselhoffs Tournee, auf der er am Sonntag einen Stopp in der Olympiahalle einlegt. Karten kosten zwischen 45 und 85 Euro.

