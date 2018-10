11. Oktober 2018, 18:49 Uhr Schönes Wochenende Alte Kunst und Superwelten

Von Axinja Weyrauch

Restaurationsarbeiten im Deutschen Museum. (Foto: Hubert Czech/Deutsches Museum)

Empfehlungen für Freitag:

An diesem Wochenende trifft sich die europäische Gesangsszene beim A-Cappella-Festival "Vokal total" an verschiedenen Münchner Spielorten. Zu hören sind 32 Gruppen, aufgeteilt auf das Freiheiz, die Matthäuskirche, die Alte Kongresshalle und das Spectaculum Mundi, wo das Projekt im dortigen Freizeittreff einst begonnen hat. Karten gibt es noch für "Die Feisten", die heute ab 20 Uhr im Freiheiz auftreten. Der Eintritt kostet knapp 27 Euro.

Schon seit Donnerstag gibt es wieder Dokument und Experiment beim Underdox-Filmfestival. Hier gibt es Filme fernab des Mainstreams zu sehen. Der diesjährige Länderschwerpunkt ist Portugal gewidmet. Das Festival geht bis Mittwoch und findet unter anderem im Filmmuseum und im Werkstattkino statt. Das Programm steht auf www.underdox-festival.de

Auf die andere Seite der Welt zu reisen ist ab Freitag mit der Ausstellung "Spiegelbilder" im Museum Fünf Kontinente möglich. Der Künstler Helme Heines behandelt in seinen satirischen Bildern und Skulpturen Klischees über Neuseeland und die Beziehung zwischen den Māori und Pākehā, den Neuseeländern europäischer Abstammung. Der Eintritt kostet sechs Euro.

Für Samstag:

Seit 150 Jahren gibt es bereits die Technische Universität München, die zweitgrößte Uni der Landeshauptstadt. Zum Tag der offenen Tür können sich Besucher unter anderem eine 3D-Baumvermessung mit Laserscanner oder Aerodynamikforschung ansehen. Mehr zum umfangreichen Programm unter www.150.tum.de

Raumexperimente von 50 Künstlern, darunter Loomit oder Herakut, gibt es ab Samstag im Kunstlabor in der ehemaligen Tengelmann-Zentrale in der Landsbergerstraße 350. Das Gebäude stand nach der Übernahme durch Edeka erst einmal leer, nun wird es für drei Monate vom Münchner Museum Of Modern And Contemporary Art bespielt. Neben viel Streetart gibt es Führungen, Workshops und Special Events. Von 14 bis 22 Uhr.

Wer Michelangelos "Jüngstes Gericht" sehen möchte, muss dafür nicht nach Rom fahren: Zumindest ein Kupferstich ist in der Ausstellung Grande Decorazione in der Pinakothek der Moderne zu sehen. Bis zum 6. Januar werden druckgrafische Werke aus vier Jahrhunderten gezeigt.

Beim viertägigen Geschichtsfestival "City Stories - Superwelten" im Haus am Schuttberg und im Luitpoldpark können Teilnehmer von fünf bis 15 Jahren Trickfilme drehen und auf der Open-Stage im Park musizieren. Anmelden muss man sich nicht, der Eintritt ist frei.

Für Sonntag:

Fünf Jahre hat der NSU-Prozess gedauert, nun ist Beate Zschäpe zu lebenslanger Haft wegen zehnfachen Mordes verurteilt. Bilder der Tatorte sind noch bis Sonntag in der Ausstellung "Blutiger Boden" von der Fotografin Regina Schmeken in der Rathausgalerie zu sehen.

Dass das Glasfaserkleid, das die spanische Infantin Eulalia 1893 getragen hat, auch heute noch bewundernde Blicke auf sich ziehen kann, ist präzisen Restaurierungsarbeiten zu verdanken. Wie genau alte Wertobjekte bewahrt werden, kann man beim ersten "Europäischen Tag der Restaurierung" im Deutschen Museum erleben. Es gibt Mitmachaktionen, teils ist eine Voranmeldung nötig