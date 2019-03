5. März 2019, 19:32 Uhr München heute Schöner Shoppen in der Stadt / Zecken um die Stadt herum / Flucht aus der Stadt

Schon vor sehr vielen Jahren gab es in München hehre Pläne für Güterverkehrszentren, in denen die mit großen Lastwagen angelieferten Waren umsortiert und dann auf ausgeklügelte Ausliefertouren verteilt werden.

Von Sara Maria Behbehani

Stellen Sie sich einmal vor, wir würden alles nur noch über das Internet machen. Von zu Hause arbeiten. Kleidung und alles, was man so braucht, vom Sofa aus bestellen. Essen einfach an den Küchentisch liefern lassen. Und mit Freunden auch nur noch über WhatsApp kommunizieren.

Zugegeben, bei so manchem sieht das längst so aus. Doch irgendwann wäre das eine recht triste, traurige Welt. Die Straßen ausgestorben, die Kneipen dicht, die Läden verrammelt. Die Münchner aber sind Genuss-Einkäufer, die gerne in der Stadt unterwegs sind. Dieser Gedanke hat für meinen Kollegen Dominik Hutter etwas Beruhigendes.

Wenn die Münchner einkaufen gehen, soll das auch ein Freizeiterlebnis sein. Aber warum sind dann so viele Einkaufszentren eher Betonwüsten mit Lkw-Gedröhne?

Das will die Stadt bei der Planung von Geschäftszentren nun ändern. Denn in der Welt da draußen will man schließlich etwas geboten bekommen - wenigstens ein paar Bäume, Ruhebänke und eine ansprechende Gestaltung.

Das Wetter: es ist überwiegend sonnig bei Temperaturen um 16 Grad, bleibt aber windig.

DER TAG IN MÜNCHEN

Stadtwerke erhöhen Strompreise für Elektrofahrzeuge deutlich Ab April stellen die Stadtwerke ihr Abrechnungssystem an den Ladesäulen um. Ein Experte kritisiert die Preispolitik: Ein Diesel-Fahrzeug sei somit billiger. Zum Artikel

Zeckensaison beginnt früher als sonst Das liegt an den milden Temperaturen. In diesen Gebieten rund um München herrscht erhöhte Zeckengefahr. Ein Überblick. Zum Artikel

Hund beißt Jungen - Halterin erhält Bewährungsstrafe In der Gerichtsverhandlung gab ein mit der Angeklagten befreundeter Zeuge zu, für seine Freundin vor Gericht gelogen zu haben - was ihre Strafe erhöhte. Zum Artikel

Circus Krone: Nashorn Tsavo ist tot Vor wenigen Wochen war der Nashorn-Bulle noch umfassend untersucht worden. Jetzt soll das Tier obduziert werden - was aufgrund der Größe eine Herausforderung wird. Zum Artikel

MÜNCHEN ERLESEN

