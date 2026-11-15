Ihr Sohn sei in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt, mit dieser Nachricht schockierte am Freitagnachmittag eine Anruferin eine Seniorin am Telefon. Um ihn vor einer vermeintlichen Gefängnisstrafe zu bewahren, sollte sie mehrere Zehntausend Euro Kaution bezahlen. Die Frau gab sich als Polizeibeamtin aus, die 80-Jährige aus München - Neuhausen glaubte ihr. Als sie deutlich machte, dass sie über einen derart hohen Betrag an Bargeld nicht verfügte, übergab die vermeintliche Polizistin das Telefon an einen Mittäter.

Der stellte sich als Staatsanwalt vor und verhandelte mit der alten Dame über Schmuck und die Übergabe der Wertsachen. Erst als diese Geld und Gold im Wert eines mittleren sechsstelligen Betrags an einen Abholer übergeben hatte, bat sie, mit ihrem Sohn sprechen zu dürfen. Die Täter brachen daraufhin das Gespräch ab. Die alte Dame wurde sich erst dann des Betrugs bewusst und verständigte die Polizei.

Die bittet nun um Mithilfe: Der Mann, dem die Seniorin die Wertsachen aushändigte, war etwa 175 bis 185 Zentimeter groß, 20 bis 30 Jahre alt, schlank und hatte kurze, blonde Haare und einen hellen Hautton. Verdächtige Wahrnehmungen, die am 13. November zwischen 15 und 19 Uhr im Bereich Malsen-, Nederlinger und Tizianstraße gemacht wurden, nimmt jede Münchner Polizeidienststelle entgegen.