Die Wiese vor der Alten Pinakothek in München hat sich am Freitagnachmittag in einen Spielplatz der besonderen Art verwandelt: Hunderte Menschen trafen sich zu einer Schneeballschlacht. Überall wurde Schnee zusammengeklaubt, zügig zu Kugeln gerollt, und die Personen, die die Schneebälle treffen sollten, waren auch schnell ausgemacht. Mit Skibrillen und -hosen waren einige besser ausgestattet als andere, etliche Schaulustige standen ungläubig am Rand und filmten.

Der Influencer und Schauspieler Daniel Tonnar Leyva hatte am Donnerstag auf Instagram zu „Deutschlands größter Schneeballschlacht” aufgerufen. In einem weiteren Video teilte er am Freitag mit, dass die Schneeballschlacht offiziell nicht stattfinden dürfe, da er zuvor keine Veranstaltung angemeldet habe. Tonnar Leyva setzte kurz nach 16 Uhr zu einer kurzen Rede an. Er bat um Rücksichtnahme. Doch die Schneebälle – sie flogen, ganz egal was der Initiator noch zu sagen hatte. Die hinteren Reihen konnten ihn ohnehin nicht hören.