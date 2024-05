Der Schmuggel mit gefälschten Markenprodukten ist im vorigen Jahr exorbitant in die Höhe geschossen. Das geht aus der Jahresbilanz des Hauptzollamts München hervor, die am Montag veröffentlicht wurde. Demzufolge haben die dort tätigen 900 Zöllnerinnen und Zöllner 2023 fünfmal so viele Einzelstücke aus dem Verkehr gezogen wie im Jahr zuvor - fast 23 000. 2022 waren es rund 4600 Teile gewesen. Der Warenwert der sichergestellten Produkte stieg sogar auf mehr als das Sechsfache, von 636 000 auf fast vier Millionen Euro.

Insgesamt wurden mehr als 5700 Kleidungsstücke und ebenso viele Schuhe entdeckt. Im Vergleich zu 2022 nahmen aber vor allem gefälschte Mobiltelefone (von 24 auf 9425) und Zubehör wie Kopfhörer oder Ladekabel (von zwei auf 4518) extrem zu. Ein Sprecher des Hauptzollamts führte das darauf zurück, dass generell immer mehr Waren verschickt werden. "Die Leute kaufen im Internet ein, schauen aber nie darauf, wo die Ware herkommt", erklärte er. Mehr als die Hälfte der gefälschten Waren wurde aus Asien eingeführt. Zum Münchner Hauptzollamt gehört auch die Außenstelle am Flughafen, wo ein Großteil der Waren beschlagnahmt worden ist.

Dort wurde auch deutlich mehr Rauschgift sichergestellt, vor allem die im Nahen Osten und in Ostafrika verbreitete Kaupflanze Khat. Deren Blätter entfalten ihre stimulierende Wirkung am stärksten, wenn sie frisch sind; deshalb werden sie auf schnellstem Weg nach Europa transportiert, also per Luftfracht. 2023 stöberten die Zöllnerinnen und Zöllner am Flughafen allein 195 Kilo Khat auf, mehr als alle Rauschgiftfunde 2022 zusammen auf die Waage gebracht hatten (118 Kilo).

Dazu kamen 327 Kilo anderer Betäubungsmittel, überwiegend Marihuana. Dessen Einfuhr bleibe auch nach der Legalisierung von Cannabis in diesem Frühjahr verboten, erinnerte der Zoll-Sprecher. Außerdem wurde am Flughafen auch wieder eine bemerkenswerte Zahl von verbotenen Waffen konfisziert, insgesamt 189 Stück, vor allem Schlagringe, Wurfsterne, Butterfly- und Springmesser.

Insgesamt hat der Münchner Zoll mit seinen Außenstellen am Flughafen und in Garching-Hochbrück im vergangenen Jahr 6,5 Milliarden Euro für die Kassen des Bundes, der Europäischen Union und des Freistaats Bayern eingenommen - auch das ist ein Plus gegenüber 2022, als 5,87 Milliarden Euro erwirtschaftet wurden. Die Haupteinnahmequelle bildeten dabei die ganz legalen Verbrauchssteuern, rund eine Milliarde Euro. Die Biersteuer, deren Ertrag den Ländern zusteht, brachte dem Freistaat Bayern dabei rund 44 Millionen Euro ein. Klar: Das meiste Bier wird immer noch im Bayern gebraut, das muss nicht eingeführt und verzollt werden.