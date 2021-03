In der Ausstellung "MUC/Schmuck" im Münchner Stadtmuseum treffen historische Preziosen auf aktuelle künstlerische Positionen - eine Kombination, die Augen öffnet

Von Ira Mazzoni

Die Konstellation ist gewagt. Plakat, Begleitheft, Wandtafeln und Vitrinentexte der Ausstellung "MUC/Schmuck" signalisieren typografisch und farblich, dass da Dinge zusammenkommen, die nicht zusammen wollen: Münchner Schmuckkunst des 19. Jahrhunderts aus der Sammlung Dry-von Zeschwitz und die in thematischer Auseinandersetzung gefertigten Werke der Schmuckklasse von Karen Pontoppidan an der Akademie der bildenden Künste. Beim Schlendern durch die Spiegelgalerie aber entpuppt sich die mutwillige Karambolage als erfrischende Inszenierung, die dabei hilft, wechselseitig genauer hinzusehen, im Filigranen wie im Großen vieles zu entdecken und dabei einiges über Schulen, Handwerk und Künstlerinnen und Künstler damals und heute zu lernen.

Mit 100 Stücken präsentiert das Stadtmuseum erstmals die Hälfte der von der Kunsthistorikerin Beate Drey-von Zeschwitz in 40 Jahren zusammengetragenen Sammlung seltener Schmuckstücke aus Münchner Werkstätten. Mit Hilfe der Kulturstiftung der Länder konnte die Stadt München die hochkarätige Sammlung für das Stadtmuseum erwerben, das damit eine große Lücke in seinem Bestand Angewandter Kunst schließen kann. Umfangreiches Quellenmaterial, darunter Entwurfszeichnungen der Künstler und die 20 000 Bände umfassende Forschungsbibliothek von Graham Dry ergänzen die unschätzbare Akquisition.

München hatte im 19. Jahrhundert keine Schmuckindustrie. Aber in der Boomtown des deutschen Kunstgewerbes etablierten sich immer mehr Gold- und Silberschmiede, die ihre Stücke nach eigenen Entwürfen selbst fertigten. Von 1850 bis 1895 hatte sich die Zahl der Werkstätten von fünfzig auf 98 fast verdoppelt. Motor der Entwicklung war dabei nicht nur König Ludwig II. sondern auch das wachsende Repräsentationsbedürfnis des Bürgertums in den Gründerjahren. Die 1868 gegründete Königliche Kunstgewerbeschule und die dort unter Leitung von Fritz von Miller etablierte Klasse für Metallarbeiten förderte die Herausbildung eines typischen Münchner Stils, der sich einerseits stark an historischen Vorbildern orientierte und andererseits durch seine Materialverliebtheit originelle Kompositionen wagte. Zu den berühmten Schulabgängern gehörte Karl Rothmüller, der mit seinen zierlichen, leicht beweglichen, leuchtend farbigen, stilisierend floralen Arbeiten auf der Pariser Weltausstellung 1900 für Aufsehen sorgte. Rothmüller, Gründer einer bis heute wirkenden Goldschmiede-Dynastie, blieb lange die prägende Gestalt der Münchner Schmuckszene. Durch sein Engagement im Bayerischen Kunstgewerbeverein und seinen Einsatz bei der Gründung der Danner-Stiftung ist er bis heute Begriff auch für die jüngste Generation freier Schmuckkünstlerinnen und -künstler.

Neben der Königlichen Kunstgewerbeschule, hatten die 1902 von Herman Obrist und Wilhelm von Debschitz gegründeten "Münchner Lehr- und Versuchs-Ateliers für angewandte und freie Kunst" (später kurz Debschitz Schule genannt) erheblichen Anteil an Münchens Ruf für unkonventionellen Schmuck. Die private Reformschule verpflichtete erstmals mit Elsa Hartmann-Sapatka eine Frau als Leiterin der Metallklasse. Mit Blick auf Naturgesetzlichkeiten wagten die Werkstätten den Schritt in die Abstraktion. Die Ausstellung zeigt, mit farbsprühenden Rothmüller-Geschmeiden prominent beginnend, Broschen, Anhänger, Ketten und Gürtelschnallen aus der Sammlung Dry-von Zezschwitz. Dabei werden die tonangebenden historistischen Stile genauso vorgestellt wie Techniken, etwa Granulation, Steinschnitt und Elfenbeinschnitzerei oder modische Motive, wie die durch Ausgrabungen inspirierten prähistorischen Spiralornamente, die zu einer Versachlichung der Münchner Schmucksprache beitrugen.

Wenn Danni Chen heute eine spiralige Brosche aus Aluminium gießt, dann sieht das aus, als berührten sich die Lavaströme zweier eruptiver Zentren. So ist die aus Wachsdrähten vorgeformte Brosche zwar auch Lebenssymbol ohne aber eine kodierte Ornamentik zu zitieren. Anstelle eines Rückgriffs auf vergangene Stile widmet sich Suvi Tupola alten, volkstümlichen Ritualen ihrer finnischen Heimat. Ihre fein bestickte Lederbeutel-Talismane, die sie mit duftenden Materialien von "heilenden Orten" füllte, können dem Träger, der Trägerin durchaus Halt und Haltung geben.

Dem Exotismus des welt- und kolonieausstellungsreichen Zeitalters antwortet Maria Eugenia Muñoz mit einem schwarzglänzenden Medaillon aus lackierter Avocadohaut. Wie ein magischer schwarzer Wölbspiegel sitzt das präparierte "Grüne Gold" in einer textilen Fassung und reflektiert unsere globalen, umweltschädlichen Gelüste. Typisch Münchnerisches gibt es in der aktuellen Produktion nicht. Aus zehn Nationen sind Karen Pontoppidans Schüler angereist, um die einmalige Freiheit der akademischen Ausbildung zu nutzen. Die außergewöhnliche Multikulturalität zeichnet das kreative Klima in der Schmuckklasse aus.

Auf den im 19. Jahrhundert florierenden, touristischen Andenken-Schmuck reagiert Jiye Yun aus Südkorea mit einer Reihe von glitzernden Plastik Buttons, die die Distanz-Regeln des Pandemie-Jahres tragen. Jiangyue Guo verarbeitete die in der Münchner U-Bahn erlebte China-Phobie nicht indem er eine Gedenkmünze prägte, sondern indem er die leeren Plastikhüllen der Münzsammler zu einer Tarnkappe vernähte, unter der er sich am liebsten in den ersten Monaten der Pandemie unsichtbar gemacht hätte.

Vier Monate haben die jungen Künstlerinnen und Künstler auf ihren Auftritt im Stadtmuseum warten müssen. Ausgesperrt von den Akademie-Werkstätten, auf sich gestellt in beengten Münchner Wohnungen. Vorausschauend ist die Ausstellung "MUC/Schmuck" jetzt bis September 2021 verlängert worden. Hoffentlich Zeit genug für eine unvoreingenommene Entdeckungstour.

MUC / Schmuck Perspektiven auf eine Münchner Privatsammlung, Münchner Stadtmuseum, 20. März - 26. September, unter Beachtung des Sicherheitskonzepts mit vorheriger Terminbuchung