Adrien Brody hat Anfang März bei der Oscar-Verleihung in Los Angeles erneut deutlich gemacht: Mann trägt Broschen. Der Schauspieler holte sich mit einem auffällig geflügelten Anstecker seinen Academy-Award. Bemerkenswert viele Broschen sind dieses Jahr auch bei der „Schmuckmünchen“ zu sehen, der über die ganze Stadt verteilten Schmuckschau, die noch bis Sonntag an vielen Orten - Galerien, Museen, Geschäften, Hotels - stattfindet. Einmal im Jahr wird München zur Metropole für Schmuckkunst im Zusammenhang mit der Internationalen Handwerksmesse in Riem . Auch dort gibt es alljährlich eine exzellente Schmuckschau.

Leider, man muss es sagen, fällt dieser Termin in den noch immer frösteligen März, weshalb die Besucher auf dem Weg zu den beteiligten Ausstellungsorten ihren eigenen Schmuck meist unter dicken Schichten tragen. Schade, denn zu diesem inzwischen gigantisch angewachsenen Event reisen Schmuckkünstler und Studierende, Galeristen und Connaisseure aus der ganzen Welt an - und natürlich nicht ohne eigene Statement-Pieces. Um zu zeigen, was man kann, wie man denkt. Immerhin, bei der Vernissage in der Pinakothek der Moderne am Freitagabend verschwanden Mäntel und Jacken in der Garderobe, und so kamen Broschen, Ketten und Schmuckobjekte verschiedenster Materialien zum Vorschein. Gold, dessen Preis enorm hoch ist in diesen Tagen, und für Designer dadurch eine unwägbare Investition darstellt, war dabei am wenigsten zu sehen. Dagegen fiel etwa das Gehänge aus Haustürschlüsseln und bunten Namensetiketten an der Brust einer jungen Frau auf, das Metallgebilde eines etwa gleichaltrigen Mannes, der sich damit seine schmalen Schultern verbreiterte und Plaketten an Sakko-Revers mit Aufschriften wie: „No, no, no“.

Die Stücke in der Pinakothek der Moderne zogen auch das Interesse vieler junger Menschen auf sich. (Foto: Robert Haas)

Bei viel Weißwein und trockenen Brotscheiben drängten sich viele hundert Menschen in der Rotunde und nach den Reden dann um die Ausstellungsstücke. Im Souterrain gibt es noch bis 21. April Arbeiten von knapp 40 Studierenden der Kookmin Universität in Südkorea zu sehen. Ivan Nalivaiko hat ein „Kettenhemd“ aus getrockneten Orangenschalen mitgebracht, Eunseo Kim einen Halsschmuck aus Rindermägen. Das klingt schräg, zeugt aber von künstlerischer Freiheit, die man dort gewährt. Im oberen Stockwerk zeigt der Neuseeländer Warwick Freeman seine auf der Maori-Tradition basierenden Stücke. So war zur Eröffnung auch ein zeremonielles Lied, gesungen von seinem begleitenden Team, zu hören - als Gastgeschenk an die Pinakothek und seine Besucher.

Die Atmosphäre in der Maxvorstadt, wo sich die Ausstellungsorte ballen, erinnerte davor am Nachmittag ein wenig an die Pariser Fashionweek, wo sich regelmäßig auf den Straßen die Frage stellt: Wo kommen all diese auffällig zurecht gemachten Menschen her? Aus London zum Beispiel, wo in der Galerie des Möbelherstellers Vitsoe Arbeiten der renommierten Central Saint Martins zu sehen sind. Diese Verbindung bestehe seit neun Jahren, erklärt Dozent Max Warren sichtlich erfreut darüber. Denn hier können Studierende und Professoren gemeinsam zu einem Thema ausstellen. In diesem Jahr lautet es „Cycles“, womit Kreise, aber auch Kreisläufe gemeint sind. Er selbst zeigt ein Besteckset, Schmuckstücke für den Tisch, aus recyceltem Silber und Holz. Die ebenfalls ausstellende englische Professorin Caroline Broadhead wird am Sonntag, 11 Uhr, dazu in der Pinakothek sprechen.

Um den Detailreichtum einiger Stücke zu würdigen, musste man manchmal sehr genau hinschauen. (Foto: Robert Haas)

Eine enge Verbindung von Dozenten und ihren Auszubildenden ist auch der weiße Bus mit Stücken aus der Hochschule Pforzheim. In „Schmuck on wheels“, einer Art kleinem „White Cube auf Rädern“, fährt der aus der Schweiz stammende Schmuckprofessor Andi Gut die Arbeiten seiner Studierenden durch München. Unter der Telefonnummer 0049/15151883315, die auf den Außenseiten zu lesen ist, kann man den Bus sogar spontan bestellen. Ebenfalls in kleinem Rahmen stellt die in München lebende Australierin Helen Britton in der Galerie Kunzt66 ihre Objekte aus. Seepferdchen, Hammerhaie, Geckos, Schwerter als Warnsignal.

Seit vielen Jahren schon stellen die Inhaber der Kunstgießerei in der Schleißheimer Straße, Hasan Göktepe und seine Söhne, ihre Werkstatt für die Schmuck- und Produkt-Klassen der Hochschule Düsseldorf zur Verfügung. Die Münchner Galeristin Sylvia Katzwinkel (84 GHz) kuratiert die Schau. Auch hier: Broschen. Fein gewebter Draht von Kira Huth und gefaltetes, duftendes Papier von Jinrok Do zum Beispiel.

Die Ausstellung „Mindful Mining“ in der Pinakothek der Moderne zeigt Arbeiten von Studierenden aus Südkorea. (Foto: Robert Haas)

Im Hotel Mariandl in der Goethestraße durften auch dieses Jahr Künstler vier Zimmer belegen. Wortwörtlich. Betten, Heizkörper, Lampen fungieren als Präsentationsobjekte. Der Berliner Silberschmied Ludwig Menzel lässt Ringe in einer frei stehenden Badewanne schwimmen, Friederike Maltz ihre Stahldraht-Ketten und -Armreife auf Bettdecken ruhen und die Zürcher Galeristen Bruna Hauert stellt ihre Fantasiefiguren für kleine Kerzen auf einem Tischchen aus. Vor den Zimmern hört man Künstler und Gäste über Schmuck diskutieren.

Es gibt viele Gründe, um ihn zu tragen. Barbara Schmidt, Leiterin der Galerie Handwerk in der Münchner Max-Joseph-Straße, hat 25 in einem Buch benannt und beschrieben. Auch ihre Galerie ist dieses Jahr wieder ein Mittelpunkt der Szene. Schmuck kann ein Zeichen der Liebe sein, ein Symbol der Gruppenzugehörigkeit, ein Kommunikationsmittel und nicht zuletzt eine Wertanlage. Ein Grund schließt den anderen nicht aus, weil es eben viele gibt, Schmuck zu tragen oder sich dafür zu interessieren.