Inspektor Clouseau hätte seine Freude an dem Fall: Von einem Stand auf der Münchner Schmuck-Messe Inhorgenta ist vor zwei Wochen ein 20 Karat schwerer Super-Brillant verschwunden. Wert des fast eiergroßen Klunkers: mehr als eine Viertelmillion Euro. Der Coup soll sich am 15. Februar gegen 16.45 Uhr ereignet haben. Die Täter hatten zuvor - wie, das weiß die Polizei noch nicht - den Schlüssel einer Vitrine geklaut, in dem das Schmuckstück lag. Einige Stunden später verschafften sie sich Zugang zu dieser Vitrine und ließen den Riesen-Edelstein mitgehen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Ergebnis. Weitere Ermittlungen werden durch das Kommissariat 52 geführt. Die Kriminalpolizei (Telefon 089/ 2 91 00) hofft auf Hinweise von Fachbesuchern oder anderen Zeugen, die Verdächtiges bemerkt haben.