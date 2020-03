In diesen Wochen finden viele Menschen endlich Zeit, um sich auch einmal auszuruhen. Nicht so in der Villa Stuck, wo derzeit die Ausstellung "She wants to go to her bedroom but she cant't be bothered" der neuseeländischen Schmuckkünstlerin Lisa Walker zu sehen ist.

Jeder Tag in der Woche ist jetzt Sonntag." So lautet das Credo des Museums Villa Stuck dieser Tage. Das heißt nicht, dass die Mitarbeiter sich ausruhen, sondern dass man sich nun - wie bisher nur sonntags - die gesamte Woche über online präsentiert. Wer erwartet hatte, dass bei diesem Haus, das auch für seine Jugendstilsammlung und die historischen Räume bekannt ist, nur eine Online-Bilder-Sammlung zum Durchklicken oder -wischen vorhanden sein würde, reißt nun erstaunt Augen und Ohren auf.

Natürlich gibt es da die ganz normalen Informationen zum Museum und zu den Ausstellungen, begleitet von einigen Bilddateien. Aber in der Villa Stuck liegt das Hauptaugenmerk tatsächlich auf allen aktuell zur Verfügung stehenden Social-Media-Kanälen. Facebook, Instagram und Twitter werden bespielt und es gibt einen Blog. Das reichhaltigste Angebot finden die Besucher vor allem aber auf dem eigenen Youtube-Kanal. Dort sind zahlreiche Künstlergespräche veröffentlicht und im "100 Sekunden"-Format auch Videos von Künstlern, die durch die eigenen Ausstellungen führen. Auch "Making Of"-Filmchen und Kuratoreneinblicke, Aufzeichnungen von Aktionen und Festen und Ausschnitte aus dem Kinderprogramm "Fränzchen" finden sich dort auch.

Die Villa Stuck überzeugt vor allem damit, wie schnell und umfassend sie auf die Schließung des Hauses auf Grund des Corona-Virus' reagiert hat. Während andere Häuser hinsichtlich ihrer Begleitprogramme wie Vorträge und Führungen auf der Homepage meist lapidar mitteilen, dass diese abgesagt sind, hat die Villa Stuck zahlreiche Möglichkeiten entdeckt, auch online ein lebendiges Vermittlungsprogramm anzubieten.

Unter dem Hashtag #stuckathome wird ein Kalender angeboten, der so vielfältig ist, dass kaum ein Tag vergeht, an dem nicht irgendetwas aktuell passiert. Würde das alles tatsächlich an Sonntagen geschehen, hätten alle Beteiligten bald keinen freien Sonntag mehr. Ein festes Format ist etwa jeden Dienstag um 13.30 Uhr #askthedirector, bei dem Michael Buhrs im Livestream Rede und Antwort steht. Dass der erste Stream in der Reihe bereits am 17. März stattfand, zeigt, wie schnell die die Villa Stuck auf die Aussetzung des normalen Museumsbetriebs reagiert hat.

Außerdem sollen ständig neue "100 Sekunden"-Filme veröffentlicht werden, beispielsweise mit der aktuell ausgestellten Schmuckkünstlerin Lisa Walker. Künstlerinterviews und virtuelle Spaziergänge durch die historischen Räume stehen ebenso auf dem vorläufig bis 19. April datierten Programm wie ein Philosophisches Foyer mit Paulus Kaufmann in der "Friday Late"-Reihe am 3. April oder ein "Höhlenkonzert" in der Installation von Martin Heindl am 10. April. Das DJ Set von Oda Halitit, das unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden musste, wird am Freitag, 27. März, um 22 Uhr online gestellt. Und ganz wichtig: Die kommende Ausstellung "Die Demokratische Schnecke. Ein großes Märchen" wird derzeit überarbeitet, um sie ebenfalls online zu präsentieren.

Michael Buhrs, der Direktor der Villa Stuck, sieht alles als ein work in progress. Der #stuckathome-Kalender wird sich über die nächsten Tage wahrscheinlich noch an vielen Stellen verändern. Denn, so sagt Buhrs, "das ist für uns alles natürlich Neuland, aber wir fuchsen uns irgendwie rein".

www.villastuck.de