"Nur in Ausnahmefällen" treten Martin Kälberer (l.) und Werner Schmidbauer derzeit zusammen auf, so wie am 19. März in St. Maximilian.

Der amerikanische Songwriter Pete Seeger ließ sich für sein Friedenslied "Where have all the flowers gone" von einem Don-Kosaken-Lied inspirieren. Frieden wollen die Menschen überall, hüben wie drüben. Die Kernzeile aus der deutschen Übersetzung steht über dem Friedenskonzert in der Kirche St. Maximilian: "Wann wird man je verstehen ..." Die Cellistin Fany Kammerlander hat eine Allianz an Musikern zusammengetrommelt, um "ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine, ihren unbedingten Protest gegen die Unmenschlichkeit und ihren Aufruf zum sofortigen Stopp dieses Krieges" zum Ausdruck zu bringen. Dafür unterbricht das Duo Schmidbauer & Kälberer seine nun schon sechs Jahre dauernde Kreativpause (sonst treten die beiden "nur in Ausnahmefällen" auf, etwa bei zwei Tollwood-Konzerten in diesem Jahr). Mit ihnen singen und spielen der Chor St. Maximilian unter der Leitung von Gerald Häusler und das Bläserquartett Munich Tetra Brass bei diesem Benefizkonzert. Die Spenden kommen der Ukraine-Hilfe über die Pfarrei St. Maximilian zu Gute.

Friedenskonzert, Sa., 19. März, 20 Uhr, St. Maximilian, auch im Stream unter www.st-maximilian.de