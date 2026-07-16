„Nix is so schee wia der Moment, wo ois so is wias ghert“, heißt es in einem Song, mit dem das bayerische Liedermacher-Duo Schmidbauer und Kälberer das Publikum seines alljährlichen Tollwood-Auftritts auch heuer wieder begrüßt. „Momentnsammler“ seien sie, heißt es im gleichnamigen Lied. Vor allem aber die Stammgäste wissen, dass der beliebte Moderator und Liedermacher Werner Schmidbauer und die Ein-Mann-Bigband Martin Kälberer solche Momente nicht nur sammeln, sondern dass sie selbst solche großartigen Momente erst schaffen.