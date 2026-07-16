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Schmidbauer, Kälberer und Gäste auf TollwoodWohlfühlkonzert unter Freunden

Lesezeit: 2 Min.

Martin Kälberer, Stefan Stoppok, Werner Schmidbauer, Wolfgang Niedecken und Hannes Ringlstetter auf der Tollwood-Bühne.
Martin Kälberer, Stefan Stoppok, Werner Schmidbauer, Wolfgang Niedecken und Hannes Ringlstetter auf der Tollwood-Bühne. Alexander Scharf

Werner Schmidbauer und Martin Kälberer lassen mit Gästen wie Stefan Stoppok und Wolfgang Niedecken in der Tollwood-Arena ihre Lieder fliegen.

Kritik von Dirk Wagner

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„Nix is so schee wia der Moment, wo ois so is wias ghert“, heißt es in einem Song, mit dem das bayerische Liedermacher-Duo Schmidbauer und Kälberer das Publikum seines alljährlichen Tollwood-Auftritts auch heuer wieder begrüßt. „Momentnsammler“ seien sie, heißt es im gleichnamigen Lied. Vor allem aber die Stammgäste wissen, dass der beliebte Moderator und Liedermacher Werner Schmidbauer und die Ein-Mann-Bigband Martin Kälberer solche Momente nicht nur sammeln, sondern dass sie selbst solche großartigen Momente erst schaffen.

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