Seit Dezember kann man diese kleinen Wunder wieder live betrachten, bei der „Sonderausstellung Tropische Schmetterlinge“ im Wasserpflanzenhaus (Haus 4 der Schaugewächshäuser) des Botanischen Gartens München. Was allerdings mehr eine Performance als eine Ausstellung ist: Mehr als 50 Arten flattern zu Hunderten frei im Haus herum. Ein speziell geschultes Team von zehn Freilandgärtnern kümmert sich um die Pflege der Tiere, das Füttern der Raupen und die Führung von Schulklassen und Gruppen.

Die „Stammbesetzung“ des Schmetterlingshauses wird in Schmetterlingsfarmen auf Malaysia oder Costa Rica aus dem Ei gezüchtet und kommt als Puppen in München an. Zusätzlich zum nun in Gang gesetzten Vermehrungskreislauf kommt sicherheitshalber alle zwei Wochen Nachschub, denn – was viele nicht wissen – viel älter werden die meisten Falter nicht. Ein kurzes, bewegtes Leben also, das nur der Paarung und Arterhaltung dient. Den ganzen Zyklus vom Ei über die Raupe und die Verpuppung bis zum Imago kann man im Haus miterleben und mit etwas Glück auch einen Falter schlüpfen sehen.

Der Blick für feinste Details: Martina Zwanziger zeichnet Schmetterlinge - hier Erdbeerbaumfalter. (Foto: Martina Zwanziger)

Anfassen oder gar Fangen der Schmetterlinge ist verboten, aber wer sich ruhig verhält, auf dem lassen sich die spektakulären Geschöpfe von selbst nieder. Etwa der riesige südamerikanische Bananenfalter (Caligo eurilochus) mit seinem markanten Augenfleck auf der Unterseite, der ebenfalls zu den Edelfaltern/Nymphalidae gehörende blauschillernde Morpho-Falter (Morpho peleides) oder der große Bruder unseres Schwalbenschwanzes, der südasiatische Pfauen-Schwalbenschwanz aus der Familie der Papilionidae, also Ritterfalter. Auch Pieridae, Weißlinge sind vertreten, freilich sind die hier fliegenden tropischen Arten alles andere als nur weiß.

Näher geht es nirgendwo: Ein grüngestreifter Pfauen-Schwalbenschwanz lässt sich hier in voller Pracht betrachten. (Foto: Robert Haas)

Weil der Andrang im vergangenen Jahr kaum mehr zu bewältigen war, ist es heuer für Besucher erstmals obligatorisch, ein Zeitfenster zu buchen. Das Ticket gibt am entsprechenden, von 9 bis 16 Uhr geöffneten Besuchstag eine Stunde als Startzeit vor, der Aufenthalt ist danach unbegrenzt. Abgesehen davon will der winterliche Ausflug in die Tropen kleidungstechnisch vorbereitet sein. Man sollte sich leicht ablegbare Schichten anziehen, denn im Wasserpflanzenhaus ist es feuchtheiß, und es kann nicht gelüftet werden.

Natürlich ist das Haus nicht nur wegen der Schmetterlinge einen Besuch wert. Auch wegen der Pflanzen, der vielen Schildkröten, die dort ebenfalls ihr Quartier haben, und des großen, inzwischen über 20 Jahre alten asiatischen Fadenfischs namens Anna, der sich ebenfalls immer auf die Schmetterlinge freut: Er macht sich dann geräuschvoll über herabfallende Raupen her.

Zeit zum Naschen: Ein Heliconius cydno aus der Gattung der Edelfalter (Nymphalidae) tut sich am ausgelegten Obst gütlich. (Foto: Robert Haas)

Unbedingt sollte man heuer auch einen Abstecher in den Grünen Saal am Ende der Schaugewächshäuser einplanen. Parallel zu den tropischen Schmetterlingen läuft dort die Ausstellung „Insektenzeichnungen nach der Natur“ der Zeichnerin Martina Zwanziger. Bei der Künstlerin aus Volkach an der Mainschleife ist die Insektenbeobachtung der Ausgangspunkt ihrer Arbeiten, den oft flüchtigen Moment der Begegnung fängt sie zunächst mit der Kamera ein. Dafür hat sie ihren Garten mit bewusst gestalteten Habitaten so angelegt, dass er möglichst viele Insekten anlockt. So ist es ihr von zu Hause aus möglich, ganze Lebenszyklen detailliert zu beobachten und festzuhalten – vom auf der Futterpflanze abgelegten Ei über die Raupe zur Puppenruhe bis zum geschlüpften. Für sie ist es ein Begreifen durch das Zeichnen.

„Tropische Schmetterlinge“ und Insektenzeichnungen nach der Natur“, bis Sonntag, 9. März, 9 bis 16 Uhr, Wasserpflanzenhaus und Grüner Saal im Botanischen Garten, Menzinger Straße 65, www.botmuc.snsb.de