Im Schlosspark Nymphenburg ist der Bau einer neuen Gewächshausanlage mit einer CO₂-sparenden Hackschnitzelheizung geplant. Zudem sollen die historischen Pflanzenschauhäuser saniert werden. Dies kündigte Finanz- und Heimatminister Albert Füracker (CSU) am Freitag an. Demnach werden jährlich rund 400 000 Pflanzen für den Eigenbedarf in der Gärtnerei des Schlossparks herangezogen. Hinzu kommen Pflanzen für die historischen Gartenanlagen in Schleißheim, Dachau und den Hofgarten München. Der Neubau soll laut Mitteilung im Bischoffsgarten neben dem bisherigen Gewächshaus errichtet werden. Die Heizung werde ausschließlich mit eigenen Hackschnitzeln aus dem Park betrieben. Somit könnten 466 Tonnen CO₂ pro Jahr eingespart werden. Das 1755 erbaute Schwanenhalsgewächshaus und das aus 1816 stammende Geranienhaus zählen zu den ältesten erhalten gebliebenen Pflanzenhäuser Bayerns, wie es heißt. Nach der Sanierung sollen im Schwanenhalsgewächshaus wieder Kübelpflanzen überwintern und im Geranienhaus die historische Pelargoniensammlung dauerhaft einen Platz finden. Der Gärtnereibereich werde durch das Wiederaufleben des historischen Küchengartens mit neu zu pflanzenden historischen Obstbäumen und Spaliergehölzen aufgewertet. Der Landtag muss das Bauvorhaben noch freigeben.