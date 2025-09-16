Trotz des Namens war es auf Schloss Lustheim jahrhundertelang lang ziemlich öde. Dabei hatte es einmal fröhlich begonnen: Kurfürst Maximilian II. Emanuel gab die Erweiterung der Schlossanlage Schleißheim 1684 für seine Hochzeit in Auftrag. Der Neubau sollte mit allen Vergnügungen des Hochbarocks ausgestattet sein, inklusive eigener Jagdgründe und mehrstöckigem Ballsaal.

Nach dem Tod des Kurfürsten 1726 ging es mit Schloss Lustheim aber bergab. Die nächsten bayerischen Herrscher waren zu beschäftigt mit Reformen und aufgeklärten Revoluzzern, um in der Nähe von München Fasane zu jagen. Gute zwei Jahrhunderte bröckelte das Gebäude vor sich hin, bis es 1971 erst saniert und dann zur Zweigstelle des Bayerischen Nationalmuseums München wurde.

Jetzt soll wieder ein barockes Fest auf dem Schloss gefeiert werden. Am Sonntag, 21. September, lädt das Museum zum Familienevent „Lust auf Lustheim“ und verspricht einen „sinnlichen Zeitsprung“ auf die „lebendige Bühne des Barock“.

Um 12 Uhr soll der Zauber beginnen, bei gutem Wetter auch im Schlosspark. Das Konzept für den Tag ist offen, mit viel zum Zuschauen und Selbermachen. So können Kinder (und Erwachsene) ihre eigenen Barock-Accessoires basteln, Fächer bemalen oder die charakteristischen Lockenperücken aus Papier falten.

Im Ballsaal bringt währenddessen ein Tanzensemble Schritte aufs Parkett, die man seit den Tagen von Ludwig XIV. nur noch selten gesehen hat. Begleitet werden sie von einem Wandelkonzert aus Geigen, Lauten, Violoncelli und Gesang. Auch ausgefallenere Instrumente werden wohl zu hören sein: So spielt Martina Bulla den Zink; eine Mischung aus Trompete, Blockflöte und Horn, die nach dem 17. Jahrhundert lange in Vergessenheit geriet.

Eine Mozart-Oper, die in einen Koffer passt

Bei der Verleihung des Tassilo-Kulturpreises der „Süddeutschen Zeitung“ ging 2018 der Ehrenpreis an Jörg Baesecke und Hedwig Rost und ihre „Kleinste Bühne der Welt“. Jetzt inszenieren sie Mozart auf ihrer Mini-Bühne. (Foto: Robert Haas)

Höhepunkt des Tages ist eine Version der Mozart-Oper „Idomeneo“. Statt der normalen dreieinhalb Stunden soll sie hier aber nur 20 Minuten dauern und in einen Koffer passen. Denn: Sie wurde vom Künstlerpaar Hedwig Rost und Jörg Baesecke adaptiert, die seit Jahren auf ihrer „Kleinsten Bühne der Welt“ Märchen und Geschichten in Kurzform erzählen.

Mit „IdoMINIo“ haben sie sich zum ersten Mal an eine Oper gewagt. Mozarts Stück soll jetzt mit zwei Personen, einer Geige und einer Bühne in Größe eines Leitz-Ordners aufgeführt werden. Damit das klappt, haben die beiden Künstler Figuren gestrichen, Rückblicke entfernt und die Geschichte auf das Wesentliche zusammengestutzt: die griechische Sage, wie der Sohn des Königs von Kreta sich in die gefangene Prinzessin von Troja verliebt und darüber mit dem Schicksal in Konflikt gerät.

Zweimal soll „IdoMINIo“ auf Schloss Lustheim aufgeführt werden, bevor das Programm um 17 Uhr endet. Damit bis dahin ordentlich Farbe auf das Festgelände kommt, ruft der Veranstalter dazu auf, eigene barocke Kostüme mitzubringen. Wer nicht zufällig Rüschenrock, Brokatjacke und Dreispitz im Kleiderschrank hängen hat, kann sich aber auch vor Ort historische Gewänder für ein Foto leihen.

Nicht zuletzt bringt das Schloss auch seinen hauseigenen Charme zur Geltung: Über den Tag hinweg finden immer wieder Führungen durch das Gelände statt und auch das Belvedere, der Aussichtspunkt auf dem Dach, ist ausnahmsweise geöffnet.

Für einen Tag dient Schloss Lustheim so wieder seinem ursprünglichen Zweck: dem Vergnügen. Der Eintritt ist frei, nur manche Bastelstände verlangen Materialkosten. Ein Wermutstropfen aber bleibt: Mit seiner barocken Architektur ist Schloss Lustheim nicht barrierefrei.

Lust auf Lustheim, Sonntag, 21. September, von 12 bis 17 Uhr, Schloss Lustheim, Oberschleißheim