Ganz so nah wie in früheren Jahren sollen sich Autoren und Besucher beim Festival "White Ravens" diesmal nicht kommen.

Von Antje Weber

Fast ein Jahr lang waren keine Kinder in der Internationalen Jugendbibliothek. "Es war ein verschlafener Ort", sagt die Direktorin Christiane Raabe, die bei einem Pressegespräch im idyllischen Hof von Schloss Blutenburg unter einer Linde Platz genommen hat. "Das ändert sich jetzt", sagt sie und dreht sich zu einer Gruppe Kinder um, die aus der Bibliothek quillt und durch den Hof wuselt. Raabe ist froh darüber. "Wir haben mit digitalen Formen experimentiert, aber letztlich ist das immer defizitär", sagt sie im Rückblick auf das Pandemie-Jahr: "In der Jugendliteratur lebt man stärker als in der Belletristik vom direkten Kontakt."

Diesen Kontakt sucht das Team der Internationalen Jugendbibliothek in den kommenden Sommermonaten wieder gezielt, insbesondere mit dem vom vergangenen Jahr nachgeholten "White Ravens Festival". Dass das Festival vom 11. bis 15. Juli über eine eigens im Hof aufgestellte Bühne gehen wird, ist auch dieses Jahr alles andere als selbstverständlich. Wenn Raabe von den anstrengenden Planungen erzählt, fallen Wörter wie "Loch" und "Krise". Ende April sei man kurz davor gewesen, das international ausgerichtete Festival abzusagen - "und dann kam irgendwann die Wende". Das Festival werde allerdings kleiner ausfallen und nicht so sehr "in die Fläche gehen" wie die fünf Male zuvor.

Dazu muss man wissen, dass "White Ravens" das "größte Flächenfestival für Literatur in Deutschland" ist, wie man bei der IJB ausgerechnet hat. 40 Orte in Bayern werden normalerweise bei dem alle zwei Jahre stattfindenden Festival von 14 Autorinnen und Autoren aus aller Welt bereist. Diesmal hat man notgedrungen die Entscheidung getroffen, alle Autoren auszuladen, die nicht aus Europa kommen - und die Zahl auf sieben halbiert. Aus Deutschland sind nun Margit Auer, Susan Kreller und Benjamin Tienti dabei, Yves Grevet wird aus Frankreich kommen, Tuutikki Tolonen aus Finnland und Alex Wheatle aus Großbritannien. Außerdem ist ein Workshop mit der in der Schweiz lebenden lettischen Illustratorin Anete Melece geplant.

Beim Ablauf setzt man auf Open Airs: Am Eröffnungssonntag, der insbesondere für Kinder und Familien gedacht ist, werden in zwei Programmen jeweils 250 Menschen auf festen Sitzplätzen im Hof mit Abstand Platz nehmen können; ebenso bei einem Autorengespräch für Erwachsene unter dem Motto "Mutproben?!" zwei Tage später. Außerdem konnten sich Schulen für Lesungen anmelden. Mehr als 60 Anmeldungen habe man erhalten, sagt die Programmverantwortliche Verena Wössner: "Die Schulen dürsten danach." Das ist auch daran zu spüren, dass bayernweit weitere 45 Veranstaltungen dazukommen: Vier Tage mit Lesungen sind in Straubing geplant, drei Tage in Nürnberg; nach Landshut und Bad Neustadt an der Saale fahren ebenfalls Autorinnen und Autoren.

Auch über das Festival hinaus kommen die Planungen der IJB wieder in Schwung: In den Sommerferien soll es Kunst- und Schreibwerkstätten für Kinder und junge Erwachsene geben, und für 2. September ist die verschobene Verleihung des James-Krüss-Preises an Tamara Bach geplant, ebenfalls als Open Air. Während man in diesem Fall bei schlechtem Wetter mit reduzierter Gästezahl in einen Saal ausweichen will, wird das an den Festival-Tagen im Juli nicht möglich sein. Wie im vergangenen Jahr, als die IJB ein großes Sommerprogramm organisierte, setzt man einfach auf gutes Wetter: "Das geht nur mit Risiko."

Denn Streams als Ersatz oder Ergänzung sind nicht geplant; mit einer Ausnahme hat die IJB in den vergangenen Monaten nicht gestreamt. Man habe kein stabiles Netz, sagt Raabe, und Investitionen in die Technik wären sehr teuer gewesen. Virtuelle Angebote für Kinder gab es jedoch durchaus. Als hervorragend geeignet habe sich das "digitale Rollenspiel" erwiesen, sagt Raabe. Dabei treffen Kinder als literarische Figuren in einem Raum aufeinander. Sie müssen erraten, wer der oder die andere ist, sie lösen Aufgaben und wachsen zu einer Gemeinschaft zusammen. Das funktioniere "ganz toll", sagt Raabe, und werde "wahnsinnig gut angenommen". Die Kinder würden sich im virtuellen Raum manchmal sogar mehr trauen, Schüchternheit schneller ablegen. Das Format soll daher auch über die Pandemie hinaus bleiben - als eine Möglichkeit von vielen, "Kinder zusammenzubringen und Lust auf Literatur zu machen".

Informationen zum Programm der Internationalen Jugendbibliothek und des "White Ravens"-Festivals vom 11. bis 15. Juli: www.ijb.de