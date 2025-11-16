Zum Hauptinhalt springen

Palästina-UnterstützerExtremistische Gruppen laden in Münchner Vorzeige-Schule ein

Die umstrittenen Veranstaltungen fanden laut Sozialreferat nicht in den unmittelbar als Schule genutzten Sälen statt, sondern in vom Trägerverein anderweitig genutzten Räumen im Haus.
Die „Schlau-Schule“ ist für ihre Integrationsarbeit vielfach ausgezeichnet worden. Doch nach Kritik des Antisemitismus-Beauftragten stoppte der Trägerkreis nun eine geplante Pro-Palästina-Veranstaltung. Es war nicht die erste Einladung dieser Art.

Von Martin Bernstein

Die Schertlinstraße 4 im Münchner Stadtteil Sendling ist eine Top-Adresse, wenn es um Integration geht. Junge Geflüchtete werden dort in der „Schlau-Schule“  von der Alphabetisierung bis hinein ins Arbeitsleben begleitet und unterstützt. Doch jetzt ist der vor 25 Jahren gegründete Trägerkreis ins Gerede gekommen. Der Grund: Mindestens drei Mal in diesem Jahr luden teilweise verfassungsfeindliche Gruppierungen aus der Pro-Palästina-Szene zu Veranstaltungen in die Schlau-Schule ein.

Schule für geflüchtete Jugendliche
:„Wir brauchen diese Talente“

Seit 25 Jahren unterstützt die Münchner Schlau-Schule geflüchtete Jugendliche auf ihrem Weg zu Abschlüssen und in die Arbeitswelt. Ihr Konzept ist einzigartig. Ihr Erfolg auch. Und andernorts fragen sich viele: Wie macht Schulleiter Michael Stenger das?

SZ PlusVon Martina Scherf

