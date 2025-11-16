Die „Schlau-Schule“ ist für ihre Integrationsarbeit vielfach ausgezeichnet worden. Doch nach Kritik des Antisemitismus-Beauftragten stoppte der Trägerkreis nun eine geplante Pro-Palästina-Veranstaltung. Es war nicht die erste Einladung dieser Art.

Die Schertlinstraße 4 im Münchner Stadtteil Sendling ist eine Top-Adresse, wenn es um Integration geht. Junge Geflüchtete werden dort in der „Schlau-Schule“ von der Alphabetisierung bis hinein ins Arbeitsleben begleitet und unterstützt. Doch jetzt ist der vor 25 Jahren gegründete Trägerkreis ins Gerede gekommen. Der Grund: Mindestens drei Mal in diesem Jahr luden teilweise verfassungsfeindliche Gruppierungen aus der Pro-Palästina-Szene zu Veranstaltungen in die Schlau-Schule ein.