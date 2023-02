Von Katharina Haase

Bestürzt waren die Mitarbeiter der Münchner Reptilienauffangstation, als sie vor rund drei Wochen zu einer Überprüfung in die Oberpfalz gerufen wurden. In zwei Wohnungen fanden die Tierschützer insgesamt rund einhundert Königspythons vor. Die für den Menschen ungefährlichen Riesenschlangen waren in einer sogenannten Rackhaltung, einem Schrank voller enger Schubladen, untergebracht und saßen auf schimmeligem Papier in ihren eigenen Fäkalien. Teilweise waren sie nicht mal mit Wasser versorgt worden. Ursprünglich waren die süddeutschlandweit agierenden Tierretter vom Veterinäramt zur Beschlagnahmung von lediglich fünf illegal gehaltenen, gefährlicheren Schlangen geschickt worden.

Detailansicht öffnen Die Schlangen wurden unter unwürdigen Bedingungen gehalten. (Foto: Auffangstation für Reptilien München e.V.)

"Die Königspython hat für Schlangenliebhaber und Züchter in den vergangenen Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen", erklärt Markus Baur von der Auffangstation. Grund dafür sei, dass die Schlangenart sich in vielen unterschiedlichen Mustern und Farbvarianten, sogenannten Morphen, vermehren lasse. Gelingt einem Züchter eine solch neue Morphe, so sind diese Schlangen kurzzeitig bis zu mehrere Zehntausend Euro wert. Sobald die Morphe sich jedoch etabliere, verlieren die Schlangen schnell wieder an Wert. Für eine Königspython ohne besondere Farbgebung können Züchter nur noch lediglich 50 Euro verlangen, "wenn man sie loswerden will, auch mal nur zehn", so Baur.

Der Trend, besondere Schlangen zu sammeln, "wie andere Leute Bierdeckel oder Briefmarken", führt dabei zu großen Problemen. Zum einen verlören die Halter schnell das Interesse an den Schlangen, deren Morphen keine Besonderheiten mehr aufwiesen, weshalb die Tiere dann oft ausgesetzt würden, so Baur. Schlimmer jedoch sei die Rackhaltung, mit der man hunderte Tiere in einem einzigen Schrank verwahren könne. "Es gibt keinen Unterschied zur Legebatterie", so formuliert es Baur: "Tierquälerei für den Profit." Rackhaltung sei in Deutschland deshalb gerichtlich verboten. Nach Beschlagnahmung der Tiere müssen die Halter zudem mit weiteren Überprüfungen, wie beispielsweise der Züchtungsgenehmigung, rechnen.

Bei Rettungsaktionen, bei denen teils bis zu 200 Schlangen befreit werden, stoßen die Tierretter jedoch selbst oft an ihre räumlichen Kapazitätsgrenzen. Denn die Reptilienauffangstation in der Ludwig-Maximilians-Universität München ist dafür kaum ausreichend. Um dies zu ändern, wurde bereits vor Jahren ein Grundstück bei Neufahrn gekauft, auf denen ein großer Neubau geplant ist. "Aber erst hat sich wegen Corona alles verzögert", so Baur, "jetzt macht uns die Inflation einen Strich durch die Rechnung."

Die Regierung von Oberbayern genehmigt der Auffangstation für ihr geplantes Bauvorhaben ein Budget von zehn Millionen Euro. Durch den starken Anstieg der Kosten seit Juli müssen die Pläne aber derzeit vom Umweltministerium neu bewertet werden. Bislang, so Baur, hat die Staatsregierung kein grünes Licht für den Baubeginn gegeben. Eine Situation, deren größte Leidträger vor allem die Tiere sind.