Einen blinden Passagier haben Feuerwehr und Polizei am Mittwoch aus einem italienischen Auto gerettet: Der Besitzer, ein 52-jähriger Geschäftsmann aus Apulien, hatte am Nachmittag auf dem Parkplatz des Marriot-Hotels in Schwabing eine Schlange unter seinem Auto bemerkt. Er verständigte den Notruf, Feuerwehr und Polizei kamen jedoch zunächst nicht an das Tier heran, weil es sich im Unterboden des VW versteckt hatte.

Die Schlange hat sich im Unterboden des Fahrzeugs versteckt. Polizeipräsidium München

Nach einer halben Stunde gelang es dann doch, die 1,50 Meter lange Schlange einzufangen, sie wurde der Reptilienauffangstation übergeben. Dort wurde sie als Vierstreifen-Natter identifiziert – eine Art, die im Süden Italiens vorkommt. So ist anzunehmen, dass sie mit dem Auto und seinem Besitzer von der Heimat zunächst nach Prag, dann nach Regensburg und schließlich nach München gereist ist. Das Tier ist ungiftig und für Menschen ungefährlich.