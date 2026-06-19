Zum Hauptinhalt springen

Aus SüditalienSchlange reist als blinder Passagier im Auto nach München

Das Tier wurde eingefangen und in die Reptilienauffangstation gebracht.
Das Tier wurde eingefangen und in die Reptilienauffangstation gebracht. Polizeipräsidium München

Feuerwehr und Polizei können das Tier erst nach einer halben Stunde einfangen – es hatte sich an einer unzugänglichen Stelle versteckt.

SZ bei Google bevorzugen

Einen blinden Passagier haben Feuerwehr und Polizei am Mittwoch aus einem italienischen Auto gerettet: Der Besitzer, ein 52-jähriger Geschäftsmann aus Apulien, hatte am Nachmittag auf dem Parkplatz des Marriot-Hotels in Schwabing eine Schlange unter seinem Auto bemerkt. Er verständigte den Notruf, Feuerwehr und Polizei kamen jedoch zunächst nicht an das Tier heran, weil es sich im Unterboden des VW versteckt hatte.

Die Schlange hat sich im Unterboden des Fahrzeugs versteckt.
Die Schlange hat sich im Unterboden des Fahrzeugs versteckt. Polizeipräsidium München

Nach einer halben Stunde gelang es dann doch, die 1,50 Meter lange Schlange einzufangen, sie wurde der Reptilienauffangstation übergeben. Dort wurde sie als Vierstreifen-Natter identifiziert – eine Art, die im Süden Italiens vorkommt. So ist anzunehmen, dass sie mit dem Auto und seinem Besitzer von der Heimat zunächst nach Prag, dann nach Regensburg und schließlich nach München gereist ist. Das Tier ist ungiftig und für Menschen ungefährlich.

© SZ/stha - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Fine Dining
:Drei Münchner Hotels holen Küchenchefs der Spitzenklasse

Sie haben in Luxusrestaurants in der Schweiz oder in den USA, in Kitzbühel oder am Tegernsee gekocht. Nun sind Kevin Romes, Marius Pieper und Caspar Bork in München.  Was sie hier verändern sollen.

SZ PlusVon Sarah Maderer

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite