Oben der nachtblaue Himmel, unten der feine Sand der Schwarzmeerküste. Am Strand sitzen ein paar Männer, vielleicht knistert in der Nähe sogar ein Lagerfeuer. Doch anstatt sich über den lokalen Fußballclub aufzuregen, trommeln die Männer die komplexen Rhythmen der bulgarischen Volksmusik. In Oberfranken hört man sowas nicht und deswegen ziehen diese Klänge das noch nicht zehnjährige Mädchen aus Hof an.