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Die Perkussionistin Vivi VassilevaAntrommeln gegen den Sexismus in der Schlagzeuger-Branche

Lesezeit: 2 Min.

Mit Hartnäckigkeit schaffte es Vivi Vassileva als Kind ihren Eltern den Schlagzeugunterricht abzuringen.
Mit Hartnäckigkeit schaffte es Vivi Vassileva als Kind ihren Eltern den Schlagzeugunterricht abzuringen. Adriana Yankulova

Vivi Vassileva gehört zu den gefragtesten Schlagzeugerinnen ihrer Generation. Dafür hat sie einige Hürden überwinden müssen.

Von Paul Schäufele

Oben der nachtblaue Himmel, unten der feine Sand der Schwarzmeerküste. Am Strand sitzen ein paar Männer, vielleicht knistert in der Nähe sogar ein Lagerfeuer. Doch anstatt sich über den lokalen Fußballclub aufzuregen, trommeln die Männer die komplexen Rhythmen der bulgarischen Volksmusik. In Oberfranken hört man sowas nicht und deswegen ziehen diese Klänge das noch nicht zehnjährige Mädchen aus Hof an.

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