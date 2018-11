12. November 2018, 18:48 Uhr Schlagzeug-Show Mehr als nur bumm-bumm-tschak

Philipp Jungk und Alexander Glöggler haben sich als das Duo "Double Drums" weltweit Ruhm ertrommelt, indem sie auf Topf oder Aluleiter schlagen - so langsam spricht sich das auch in ihrer Heimat München herum

Interview von Karl Forster

Die hauen auf alles drauf, was ein Geräusch von sich gibt, egal ob Topf, Schachtel, Aluleiter oder Marimbaphon. Philipp Jungk, 41, und Alexander Glöggler, 42, haben sich als das Duo Double Drums weltweit Ruhm, Ehre und viel Applaus ertrommelt. Und langsam hat sich das auch in ihrer musikalischen Heimatstadt München herumgesprochen. Seit gut 20 Jahren ziehen sie mit ihrer Show in Konzerten und auf CDs nun schon das Publikum in den Bann des Rhythmus, jetzt kommen sie mit ihrer aktuellen Einspielung "Groovin' Christmas" am 6. Dezember in die Stadthalle von Germering. "Stille Nacht" im Mambo-Stil, das geht ab!

SZ: Wie kommt man auf die Idee, als Schlagzeuger ein Duo zu gründen, das dann auch noch erfolgreich ist? War Ihnen das in die Wiege gelegt?

Philipp Jungk: Ich komme ja aus einer recht musikalischen Münchner Familie, bin mit Musik aufgewachsen. Ich habe früh in Bands gespielt, so Richtung Rock und Fusion, und habe dann beim Studium an der Münchner Musikhochschule den Alexander kennengelernt. Von da war's nur noch ein kleiner Schritt zum Duo.

Alexander Glöggler: Bei mir war es ähnlich. Mein Vater hatte eine Band bei uns zu Hause in Sulzbach-Rosenberg. Mit acht habe ich dann angefangen, in Rock- und Metalbands zu trommeln, AC/DC und so. Später dann waren es so richtige Mucken mit einer Hochzeitsband, mit der ich auch mein Studium finanziert habe. Viele glauben ja, Schlagzeuger seien gar keine richtigen Musiker, die haben ja gar keine richtigen Noten.

Glöggler: Das ist natürlich Quatsch. Schlagzeug kann man auch notieren. Auf der Hochschule muss jeder auch Klavier spielen.

Jungk: Das Marimbaphon ist ja notiert wie ein Klavier. Zum Beispiel beim c-Moll-Präludium aus Bachs Wohltemperierten Klavier, das wir auch im Programm haben.

Keith Moon, der 1978 verstorbene Schlagzeuger von "The Who", soll einmal gesagt haben: "Eine Band ohne Schlagzeug ist wie ein Auto ohne Motor." Was aber ist ein Schlagzeuger ohne Band?

Glöggler: Das ist eine gute Frage. Ich sehe das so: Musik besteht ja aus Tönen und Rhythmus, aus Tonhöhen und Tonlängen; Wir sind Rhythmus, da haben wir schon 50 Prozent. Und unsere Tonhöhen hängen von unseren Instrumenten ab, von Topf, Paketschachtel; oder vom Marimbaphon.

Da staunt dann das Publikum. Viele Menschen glauben ja, Schlagzeuger machten nur bumm-bumm-tschack. Und wenn einer etwa singen kann wie zum Beispiel Don Henley von den "Eagles", gilt er als musikalisches Wunderkind. Woher kommen solche Vorurteile?

Jungk: Der Rhythmus ist ja nun mal ein wichtiges Element in der Musik, wie Keith Moon sagte, der Motor einer Band. Aber zum klassischen Schlagwerk gehört viel mehr als nur eine Schlagzeugbatterie. Bleiben wir beim Marimbaphon, das wird geschlagen, ist aber notiert wie für ein Klavier. Und wir sind dazu da, dieses ganze Spektrum des Schlagwerks etwas bekannter zu machen. Das geht dann weit über bumm-bumm-tschack hinaus.

Glöggler: Wir versuchen, den Ruf dieser Schlaginstrumente zu retten. Oder zumindest zu verbessern.

Jungk: Wir bringen den Leuten zum Beispiel bei, dass auch Schlagzeuger gelernt haben, harmonisch zu denken.

Glöggler: Wir machen im Konzert auch gerne Mitmach-Aktionen, bei denen wir dann die Rhythmen verschieben. Da merken die Leute, wie schwer das ist, was wir da tun. Das funktioniert super auch bei Schulprojekten, bei denen wir Kindern zeigen, dass der Schlagzeuger eben nicht nur bumm-bumm-tschack macht.

"Wenn ich durch die Stadt laufe, höre ich immer Rhythmus. An der Baustelle vom Kompressor, oder daheim von der Bohrmaschine nebenan", sagt Philipp Jungk (links).

So entstehen die Ideen, die er gemeinsam mit Alexander Glöggler auf der Bühne umsetzt.

Auch bumm-bumm-tschack ist nicht so einfach. Der Schlagzeuger spielt ja eigentlich auf vier Ebenen, zwei Füße, zwei Hände, jedes Körperteil separat für sich.

Glöggler: Diese Koordination hat schon was. Du musst an so viele Dinge denken, die du machst.

Jungk: Normalerweise, also im Orchester oder in einer Band, sitzt der Schlagzeuger immer hinten. Bei uns aber ist das anders, wir sind ganz vorne an der Bühne. Da bist du ständig im Fokus. Wir wechseln dann oft auch im Stück die Instrumente. Das musst du alles im Kopf haben. Eine solch Choreografie sich einzuprägen, ist oft schwieriger als ein Bach-Präludium.

Bei Ihnen wird ja auch kaum improvisiert. Sie spielen größtenteils durchnotierte Stücke, auch bei den Eigenkompositionen.

Glöggler: Nun, wir haben schon ein bisschen Spielraum, aber im Prinzip ist das alles gesetzt.

Wie entsteht dann so ein Stück?

Jungk: Zum Beispiel mit den Alltagsgegenständen als Instrument. Die Idee entstand schon während des Studiums an der Musikhochschule. Wir haben damals für die Yehudi-Menuhin-Stiftung viel in Kinderkrankenhäusern gespielt. Immer auf verschiedenen Stationen. Da haben wir einen großen Karton genommen, Töpfe und was weiß ich was reingepackt, und sind dann durchs Krankenhaus gezogen. Zuerst spielten wir auf dem Karton, dann auf den Töpfen, dann auf allem, was noch so drin lag. Die Kinder waren begeistert. Das war der Anfang, aus dem dann das Konzert-Konzept erwuchs.

Wie kommen Sie dann auf die einzelnen Stücke?

Jungk: Wenn ich durch die Stadt laufe, höre ich immer Rhythmus. An der Baustelle vom Kompressor, oder daheim von der Bohrmaschine nebenan. Das klingt jetzt schräg: Aber ich seh' dann immer schon die Noten vor mir. Wir gehen auch gerne in den Baumarkt: Da gibt es hundert interessante Sachen. Eines unserer Stücke heißt ja auch "Im Baumarkt".

Glöggler: Oder wir laufen durch das berühmte schwedische Möbelhaus mit der Idee: Wir machen ein Stück nur mit Sachen, die es hier gibt. Da probierst du aus, was gut klingt. Wir improvisieren damit dann im Übungsraum; das könnte passen oder das. Dann kommt noch etwas Show dazu. Es ist kreatives Arbeiten: Erst die Idee, dann der Klang, dann wird ein Stück daraus.

Wie viele Instrumente haben Sie denn?

Glöggler: Hunderte. Bei vielen Stücken gibt es auch harmonisch-thematische Bezüge, da haben wir Bilder im Kopf, zum Beispiel eine Wüste oder interstellare Szenen, das geht dann in Richtung Filmmusik.

Sie haben in Peter Sadlo ja auch einen Lehrer gehabt, der solche Experimente sehr unterstützt und gefördert hat.

Jungk: Er hat uns viel gezeigt. Wir sind durch ihn auch sehr viel herumgekommen und haben da auf wirklich großen Bühnen gespielt.

Glöggler: Er hat uns inspiriert bis heute. Und das wird ein Leben lang so weitergehen. Nun arbeiten mit einem ehemaligen Studenten von ihm, Li Biao. Mit seiner Percussion Group waren wir zum Beispiel in der Elbphilharmonie.

Und? Wie war es dort mit der Akustik?

Jungk: Super. Es war natürlich ausverkauft wie jedes Konzert dort. Mit Li Biao waren wir auch in China und Südamerika.

Es gibt ja diese wunderbare Folge der Muppet Show, in der sich The Animal und Buddy Ritch an den Schlagzeugen bekriegen. Wer von Ihnen ist The Animal und wer Buddy Ritch?

Jungk: Ich bin das Tier.

Glöggler: Ich bin auch das Tier! Weil ich nicht so spielen kann wie Buddy Ritch.

Der Buddy Ritch war ja auch ein begnadeter Showman. Der konnte sich wirklich gut verkaufen.

Glöggler: Das können wir mittlerweile auch ganz gut.

Was halten Sie von erfolgreichen Shows, die auch nur mit Rhythmus arbeiten, Stomp, Tap Dogs, Blue Man Group, oder hier die Alpin Drums von Toni Bartl. Sind da Vorbilder für euch dabei?

Jungk: Peter Sadlo und Blue Man Group, das ist doch ein sehr großer Unterschied. Hier die sehr klassische Haltung, dort die große Show. Wir kommen schon viel mehr aus dem klassischen Bereich.

Glöggler: Ich war vor vielen Jahren bei einem Casting der Blue Man Group und wäre ums Haar genommen worden. Im Nachhinein bin ich aber froh, dass es nicht geklappt hat. Sonst gäbe es uns hier nicht. Wir machen das jetzt seit mehr als zwanzig Jahren. Und wir machen immer das, was wir wollen. Den Leuten gefällt es.

Sie, Herr Glöggler, sind der Verkäufer.

Glöggler: Ja, und Philipp ist der Kreative.

Es gibt da die große Konkurrenz durch die elektronische Musik, die ja auch vom elektronischen Schlagzeug lebt. Wie begegnen Sie diesem künstlichen Rhythmus?

Jungk: Es ist die Lebendigkeit. Bei uns lebt die Musik. Die Elektronik ist ja in einer anderen Art von Musik beheimatet. Wir erzeugen den Sound eben selber. Bei uns ist alles echt.

Glöggler: Wir kommen gerade von einem Workshop mit fünfzig Kindern, mit Mülleimern und so. Das ist echtes Musizieren. Oder unsere neue CD "Grooving Christmas" mit "Stille Nacht" als Mambo, "Little Drummer Boy" im Afro Groove oder "Maria durch den Dornwald ging" im arabischen Stil. Da ist jedes Stück live gespielt. Zwar nacheinander aufgenommen, aber da ist nichts kopiert, da ist alles echt.

Es ist aber eben auch was Besonderes, dass der Mensch nie so exakt spielt wie eine Maschine.

Jungk: Genau, das macht den Klang menschlich.

In der ganzen Welt läuft es für Sie prima. In Deutschland, besser gesagt in und um München, spielt ihr immer noch auf kleineren Bühnen.

Glöggler: Es wird schon. Wir spielten neulich in der Alten Kongresshalle, das war ausverkauft. Wir waren mit dem Münchener Kammerorchester im Prinzregententheater. Das war auch sehr schön.

Jungk: Aber in München ist es schon ein bisschen härter als anderswo.

Gibt es trotzdem die Sehnsucht nach einer Band, in der Sie mitspielen könnten?

Beide: Ja!

Glöggler: Ich bin mal gespannt, was noch kommt.

Besteht die Gefahr, dass Sie auch noch zu singen anfangen?

Beide: Nein, keine Angst!