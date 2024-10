Einst eine politische Zukunftshoffnung der Münchner CSU, stolperte der Metzger und Wiesn-Stadtrat 2016 über Drogen- und Rotlicht-Verstrickungen. Nun feiert er ein Comeback als Chef einer Fleischboutique in der Metzgerzeile auf dem Viktualienmarkt.

Von Heiner Effern

Das neue Reich des Georg Schlagbauer kommt nobel daher. Edles Holz an der Theke, dunkle, handgeschlagene Fliesen aus Portugal dahinter. An der Decke hängt ein Fresko, jedenfalls sieht es fast aus wie eines. Die Prinzessin Europa ist zu sehen, ein paar engelsgleiche Wesen fliegen herum, und natürlich ist der als Stier auftretende Göttervater Zeus abgebildet. Die Besucher – die Botschaft ist nicht misszuverstehen – sollen sich fühlen wie im Himmel, weswegen der neue Laden am Viktualienmarkt sich auch nicht schlicht Metzgerei nennt, sondern Fleischboutique.