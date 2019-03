4. März 2019, 18:48 Uhr Schlaganfall Von der Leiste bis in den Kopf

Ärzte aus München fliegen seit etwa einem Jahr mit dem Hubschrauber in Krankenhäuser aufs Land im Süden und Osten Bayerns, um dort eine Behandlung durchzuführen, an die bis vor fünf Jahren viele noch nicht glaubten: die Therapie von schweren Schlaganfällen mit Kathetern, Stents und viel Fingerspitzengefühl. Je größer bei einem Schlaganfall das Blutgerinnsel im Kopf ist, desto schwieriger ist er zu behandeln. Bei schweren Schlaganfällen sind die Patienten danach häufig auf einer Seite gelähmt, schwere Behinderungen können die Folge sein. Die neue Behandlungsmethode könne vielen Menschen helfen, sagt Gernot Schulte-Altedorneburg, Chefarzt für Neurologie an der München Klinik Harlaching. Durch die Leiste schiebt der Arzt dabei ineinander geschachtelte Katheter, die immer kleiner werden, in die Gehirnarterien bis zum Blutgerinnsel. Am Ende des Katheters befindet sich ein Stent, eine Art Röhrchen aus Draht, das so ähnlich aussieht wie winziger aufgerollter Maschendrahtzaun. Das Blutgerinnsel verfängt sich darin und die Ärzte können es aus dem Körper ziehen. Experimentiert werde mit diesem Verfahren seit mehr als zehn Jahren, sagt der Chefarzt. Durchgesetzt habe sich die Methode jedoch erst 2016. Seine Klinik habe von Anfang an Hoffnung in die Therapie gesetzt - sodass die Ärzte dort heute Experten für die Behandlung sind.