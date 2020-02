Das Wichtigste hat er immer im Blick. Aus dem Fenster schaut Robert Waloßek auf die Fußgängerzone, auf die Kunden, und auf Augenhöhe in seinem Büro im dritten Stock des Betten Rid-Hauses blickt ihn Günther Rid von einem Foto an, prägende Figur des Münchner Traditionsunternehmens, das mittlerweile 104 Jahre alt ist. Waloßek, 54, war 20 Jahre bei Ludwig Beck, später bei Oberpollinger und bei Breuninger in Stuttgart. Seit 2012 nun also Betten. Warum? Waloßek schlägt die Beine übereinander, lehnt sich zurück und erzählt vom Schlaf. Von seinem, von den Trends und von den großen Veränderungen der vergangenen 20 Jahre.