Überfall am Hauptbahnhof

Eine 48-jährige Frau ist am Donnerstagabend in der Nähe des Hauptbahnhofs gegen 21.30 Uhr von einem noch unbekannten Mann geschlagen und ihrer Handtasche beraubt worden. Die Frau habe bei der Polizei angegeben, dass zwei ebenfalls noch unbekannte Zeugen den Täter verfolgt und ihr die Tasche wieder zurückgebracht hätten, sagte eine Polizeisprecherin. Allerdings hätten in der Tasche die Geldbörse mit rund 30 Euro sowie ein Mobiltelefon gefehlt. Die 48-Jährige sei unverletzt geblieben. Zeugen, die im Bereich der Bayerstraße und Senefelderstraße dazu etwas gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 089/29 10-0 zu melden.