„Schlachthofbronx“ im MuffatwerkEin internationales Festival der Bässe

Passt in keinen Kofferraum mehr: „Schlachthofbronx“ mit dem großen Soundsystem von „Elemental Wave“.
Passt in keinen Kofferraum mehr: „Schlachthofbronx“ mit dem großen Soundsystem von „Elemental Wave“. (Foto: Franz Bergmueller)

Das weltweit gefeierte Münchner Duo „Schlachthofbronx“ bringt internationale Stars und lokale Kollegen im Muffatwerk für ein „Ganzkörper-Bass-Erlebnis“ zusammen.

Von Michael Zirnstein

Bass verbindet. Dafür steht das Münchner Duo Schlachthofbronx, das mit seiner Bass-Musik seit Jahren neue Freunde macht in aller Welt vom Notting Hill Carnival in London bis zu Blockpartys in Mexiko. Die Münchens Parade-Straßen-Festival-DJs sorgen sich aber auch um die heimische Szene und veranstalten regelmäßig „Blurred Vision“. Die Reihe macht den Bass-Sound dank zweier monströser Soundanlagen („in noch einmal größerer Ausbaustufe“) körperlich spürbar, bis eventuell sogar die Sicht verschwimmt (worauf der Titel anspielt).

Es geht aber nicht um die reine brutale Kraft des Basses, sondern auch um Feinheiten. Die wird man nun bei einem extra-großen „Soundsystem Culture Festival“ im Muffatwerk genießen können. Eingeladen sind internationale Stars der Bass-Szene wie Sicaria, Speerspitze der Neuen-Dubstep-Welle mit ihrem „geschmacksicheren Wobble“, DJ Travella mit ihrer Club-Version von Singeli-Musik aus Tansania, oder die Berlinerin Meg10, die mit ihrer Polyrhythmik zwischen Hip-Hop und Elektro Avantgarde-Clubs von den USA bis China bespielt.

Großstadt-Vibes aus Berlin: Meg10 legt in den Avantgarde-Clubs von Amerika bis China auf.
Großstadt-Vibes aus Berlin: Meg10 legt in den Avantgarde-Clubs von Amerika bis China auf. (Foto: Pablo Mekler)

Aus München sind etwa Danny Scrilla, Sis D oder DJ Tabibi dabei, und natürlich als verbindendes Element Schlachthofbronx, die mit ihrem Sound von Bayle Funk über Dancehall bis Hip-Hop eine Achterbahn durch die Bass-Genres ankündigen.

Blurred Vision Soundsystem Culture Festival, Freitag, 14. November, Muffatwerk Ampere und Café

