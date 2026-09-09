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30 Jahre Schlachthof„Wenn die AfD einmal was zu sagen hat, gibt es unsere Sendung nicht mehr“

Lesezeit: 6 Min.

Michael Altinger (links) und Christian Springer verbindet mit dem Schlachthof eine lange Geschichte voller Erinnerungen.
Michael Altinger (links) und Christian Springer verbindet mit dem Schlachthof eine lange Geschichte voller Erinnerungen.
Foto: Oliver Hochkeppel

Am 17. September läuft die Jubiläumsshow: Christian Springer und Michael Altinger blicken auf 30 Jahre „Schlachthof“ zurück, den von Ottfried Fischer gegründeten kabarettistischen Fernsehstammtisch des Bayerischen Rundfunks.

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„Scheibenwischer“, „Mitternachtsspitzen“, „Extra 3“ – in die Riege der langlebigsten und populärsten Kabarett-Formate im deutschen Fernsehen hat sich der „Schlachthof“ schon lange eingereiht. In diesem Monat feiert der 1997 von Ottfried Fischer als „Ottis Schlachthof“ gegründete, 2013 von Christian Springer und Michael Altinger übernommene kabarettistische Stammtisch seinen 30. Geburtstag. Zur Jubiläumssendung am 17. September sind auch Luise Kinseher, Günter Grünwald, Alfred Dorfer, Constanze Lindner, Maxi Schafroth und Berni Wagner als Gäste sowie Martin Frank als „Archivar“ und Teresa Reichl als „Zwischenruferin“ dabei, Ottfried „Otti“ Fischer selbst wird an einem Nebentisch mit einem Teil der Gäste sitzen.

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