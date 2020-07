"Das Schweigen der Schlachter" vom 4./5. Juli:

Wir leben in einer hoch komplexen Welt. Als Verbraucher müssen wir einiges schlucken - und dabei vertrauen! Bei technischen Geräten haben wir Institutionen wie den TÜV. Bei Reparaturen sind wir auf Fachwerkstätten angewiesen. Denn wer von uns ist heute noch in der Lage, auch nur eine Glühbirne am Auto auszutauschen? Geschweige denn komplexere Eingriffe in die Motorsteuerung oder Bremsanlage, was in meiner Jugend das normalste von der Welt war. Für Reisen, Waschmittel, Banken, Autos, Ärzte, gibt es Testportale, die mich als Kunden in der Meinungsbildung unterstützen.

Und jetzt kommt Landwirtschaftsministerin Klöckner und schiebt mir, dem unwissend gehaltenen Verbraucher, den Schwarzen Peter beim Fleischkonsum zu! Ich bin schuld, da ich "billiges Fleisch" kaufen will! Und leider schließen sich auch einige Kommentatoren, auch in der SZ, dieser Argumentation an. Dabei bleibt uns Verbrauchern nichts anders übrig als zu vertrauen. Den gesetzlichen Vorgaben, die durch die Ministerien herausgegeben wurden, den amtlichen Kontrolleuren, die den Vollzug im Sinne des Tierwohls, der Lebensmittelqualität, des Umweltschutzes, aber auch der Gesundheit der Konsumenten überwachen sollen.

Nun leben wir in einer Gesellschaft, die sich der freien Marktwirtschaft verschrieben hat. Gezügelt lediglich durch die gesetzlich vorgegebenen Standards. Als Verbraucher muss ich voraussetzen dürfen, dass im Handel auch zu niedrigen Preisen angebotenes ("billiges") Fleisch entsprechend der gesetzlichen Vorgaben produziert und verarbeitet wurde. Es kann ja auch ein Lockangebot sein, um mich, den Souverän "Kunde", in den Laden zu locken. Kann ich nicht wissen - ich muss, wie gesagt, vertrauen.

Bei Betrachtung der Sachlage wird überdeutlich, dass die Überproduktion das Grundübel ist! Wie bei allen Produkten unserer auf ewiges Wachstum getrimmten Wirtschaft zu erleben, werden Überschüsse unter Preis angeboten, um sie loszubringen. Die auf Effizienz getrimmten landwirtschaftlichen Fabriken, die gehätschelte Klientel der Politiker, überlebt dank EU-Subventionen auch bei Billigstverkauf des Produktes Fleisch. Geld gibt es ja für den Ausstoß nach vorne, in den Markt, nicht nach unten, in das Grundwasser.

Wie den Kommentaren zu den Geschehnissen bei Tönnies zu entnehmen, wird alles von so einem Schlachtvieh verwertet (löblich), hierzulande jedoch nur das "beste" Fleisch verkauft, alles andere wird exportiert. Und nochmals Exportsubvention kassiert. Deutschland ist zweitgrößter europäischer Exporteur von Schweinefleisch (Fleischproduzenten). Und wird wegen Untätigkeit wegen zu hohen Nitratwerten im Grundwasser von der EU zur Kasse gebeten (Steuerzahler)! Und jetzt wird immer wieder publikumswirksam versucht, dieses labile Gleichgewicht auf den Kopf zu stellen und die Verantwortung auf den Verbraucher abzuwälzen! Was für eine Verdrehung der Tatsachen! Was für eine grandiose Bankrotterklärung der Politik!

Bitte aufwachen! Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder scheint es kapiert zu haben! Weiter so! Dr. Thomas Schneider, München