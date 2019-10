An der Ecke Bayerstraße und Schillerstraße in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs soll kein weiteres Hotel entstehen. Das haben die neuen Besitzer des Grundstücks bekräftigt. Gemeinsam haben die Projektentwickler Ehret und Klein sowie Bauwens und Büschl das Areal vom Unternehmen DC Values erworben. Sie wollen nach dem Auszug der Mieter den Komplex abbrechen und eine neue Geschäftsimmobilie errichten. In die unteren drei Geschosse sollen Läden und Gastronomie kommen. In den darüber liegenden Etagen sind Büros vorgesehen.

Ursprünglich waren an der Schillerstraße zwei neue Häuser der Hotelkette Motel One geplant. Eines wird mit 269 Zimmern an Hausnummer 3 kommen. Die Baugenehmigung für das vom Münchner Architektenbüro OSA entworfene Projekt wurde bereits erteilt. Es ersetzt ein in die Jahre gekommenes Hotel und ein Appartementhaus sowie eine Tabledance-Bar mit Sexkino. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite an der Ecke zur Bayerstraße war ein zweites Motel One geplant. Doch darauf hat bereits der frühere Eigentümer schließlich verzichtet. Der Entwurf für ein Büro- und Geschäftshaus kam ebenfalls von dem Büro OSA. Die neuen Besitzer haben ihn übernommen.

Das Bahnhofsviertel gilt als der Ort mit der höchsten Hoteldichte in Europa. Gegen die Hotelprojekte hatte es Proteste aus der Anwohnerschaft gegeben. Michael Ehret, der geschäftsführende Gesellschafter von Ehret und Klein, versichert, dass man die Nachbarschaft und die künftigen Nutzer in die Planung des Neubaus einbeziehen werden. "Offene und vertrauensvolle Gespräche" würden bereits geführt. Auch bei der Revitalisierung des ehemaligen Kaufhauses Beck an der Fürstenrieder Straße in Laim seien Bezirksausschuss, Stadtrat und Anwohner beteiligt gewesen. Für das Unternehmen Bauwens und Büschl ist der Komplex im Bahnhofsviertel das erste Projekt, das nach dem Zusammenschluss der Unternehmen auf dem Münchner Markt akquiriert wurde. Der Neubau des Hauptbahnhofes löst einen Investitionsschub in der Nachbarschaft aus. Die Projekte an der Schillerstraße sind Beispiele für die Entwicklung.