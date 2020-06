Ein Mann hat in der Schillerstraße beim Hauptbahnhof eine Polizistin angegriffen und versucht, ihr die Dienstwaffe zu entreißen. Laut Polizei war es am Montag gegen 16.30 Uhr zu einer Schlägerei zwischen zwei Männern gekommen, einem 36- und einem 52-Jährigen. Vorausgegangen sei der Schlägerei ein unmotivierter Angriff des 36-Jährigen auf den anderen Mann. Als zwei Polizeibeamte der Inspektion Hauptbahnhof die Identitäten der Kontrahenten klären wollten, habe sich der 36-Jährige "aggressiv und unkooperativ" gezeigt. Die Polizistin, 23, habe ihn aufgefordert, sich ruhig zu verhalten. Daraufhin habe der Mann den Arm der Beamtin weggeschlagen und versucht, ihr die Waffe aus dem Holster zu reißen. Die Polizistin habe dies mit einem Griff an den Arm des Mannes verhindert, ihr Kollege habe den Angreifer zu Boden gebracht. Anschließend wurde der Mann erst auf die Inspektion und dann in die Haftanstalt des Präsidiums gebracht. Die Beamten wurden bei dem Vorfall leicht verletzt.