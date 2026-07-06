Pop-Star Schiller„Ich fühle mich in Kiew gerade wohler als in Berlin“

Deutschlands erfolgreichster Electro-Musiker hält sich derzeit lieber in der Ukraine als in Deutschland auf. Warum Christopher von Deylen alias Schiller im Kriegsgebiet einen „Jungbrunnen“ für seine Kreativität findet.

Ganz plump gefragt: Wie weit sind das Berlin der Neunzigerjahre und das heutige Kiew voneinander entfernt? Eine vergangene Stadt im hedonistischen Wiedervereinigungstaumel, und eine gegenwärtige Stadt in Kriegsangst. Für Christopher von Deylen sind es gerade einmal 15 Stunden mit dem Auto: „Wenn du morgens um fünf losfährst, bist du um Mitternacht da, das Warten an der Grenze eingerechnet.“