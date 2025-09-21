Henker haben ein miserables Image, seit Jahrhunderten. Gelten als finstere Gestalten, denen kein Ton zu viel über die Lippen kommt, was zuweilen aber auch durch das Tragen einer dieser gruseligen Kopfmasken erschwert wäre. Andererseits hat er auch nicht allzu viel zu sagen, der Scharfrichter, gehört er auf dem Schafott doch eher zur Macher- statt zur Laber-Fraktion.
Oktoberfest-PremiereLiebenswürdiger kann man nicht köpfen
Der neue Henker beim Schichtl ist fast zu brav. Er sagt „Grüß Gott“, gibt die Hand und hat auch nach der obligatorischen Entschädelung für das Opfer noch einen fürsorglichen Tipp parat.
Von Thomas Becker
