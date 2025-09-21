Zum Hauptinhalt springen

Oktoberfest-PremiereLiebenswürdiger kann man nicht köpfen

Lesezeit: 3 Min.

Kurz vor der Entschädelung: Der neue Henker beim Schichtl, Martin Kollmann, hat zur Premiere einen ganz eigenen Stil erpropbt.
Kurz vor der Entschädelung: Der neue Henker beim Schichtl, Martin Kollmann, hat zur Premiere einen ganz eigenen Stil erpropbt. (Foto: Stephan Rumpf)

Der neue Henker beim Schichtl ist fast zu brav. Er sagt „Grüß Gott“, gibt die Hand und hat auch nach der obligatorischen Entschädelung für das Opfer noch einen fürsorglichen Tipp parat.

Von Thomas Becker

Henker haben ein miserables Image, seit Jahrhunderten. Gelten als finstere Gestalten, denen kein Ton zu viel über die Lippen kommt, was zuweilen aber auch durch das Tragen einer dieser gruseligen Kopfmasken erschwert wäre. Andererseits hat er auch nicht allzu viel zu sagen, der Scharfrichter, gehört er auf dem Schafott doch eher zur Macher- statt zur Laber-Fraktion.

