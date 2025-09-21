Oktoberfest-Premiere Liebenswürdiger kann man nicht köpfen 21. September 2025, 15:00 Uhr | Lesezeit: 3 Min.

Kurz vor der Entschädelung: Der neue Henker beim Schichtl, Martin Kollmann, hat zur Premiere einen ganz eigenen Stil erpropbt. (Foto: Stephan Rumpf)

Der neue Henker beim Schichtl ist fast zu brav. Er sagt „Grüß Gott“, gibt die Hand und hat auch nach der obligatorischen Entschädelung für das Opfer noch einen fürsorglichen Tipp parat.

Von Thomas Becker

