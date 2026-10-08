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Schwabing-WestNach Gewalttat am Scheidplatz – Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Die Polizei hat nach dem Gewaltdelikt am Scheidplatz einen Verdächtigen festgenommen (Symbolbild).
Die Polizei hat nach dem Gewaltdelikt am Scheidplatz einen Verdächtigen festgenommen (Symbolbild).
David Inderlied/dpa

Der 18-Jährige lässt sich widerstandlos in Gewahrsam nehmen. Er ist der Polizei bereits wegen einschlägiger Delikte bekannt. Der mutmaßliche Täter und sein Opfer sollen demselben Freundeskreis angehören.

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Zivilfahnder der Münchner Polizei haben am Mittwochvormittag einen 18-Jährigen widerstandslos festgenommen, der im Verdacht steht, am vorigen Wochenende in Schwabing einem 21-Jährigen mehrere Stichverletzungen im Unterleib zugefügt zu haben. Gegen den unter anderem wegen Gewalt- und Körperverletzungsdelikten bereits polizeibekannten Jugendlichen wurde Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen.

Das Opfer der Gewalttat war am Sonntagmorgen gegen 1.45 Uhr von Passanten stark blutend an einer Bushaltestelle am Scheidplatz gefunden worden. Der 21-Jährige musste notoperiert werden, befindet sich nach Angaben eines Polizeisprechers aber nicht mehr in Lebensgefahr. Der Hintergrund der Tat ist noch unklar, das für Tötungsdelikte zuständige Kommissariat 11 ermittelt diesbezüglich weiterhin.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge kennen sich der Tatverdächtige und das Opfer; nach Aussage der Polizei gehören sie „demselben Freundeskreis“ an. Sie wohnen auch beide in Schwabing, also in der Umgebung des Tatorts. Wie der Tatverdächtige ist das Opfer ebenfalls schon häufig bei der Polizei in Erscheinung getreten.

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