Ein automatisches Alarmsystem wurde einem Einbrecher in der Nacht von Ostersonntag auf Montag zum Verhängnis. Ein 19-Jähriger hatte gegen ein Uhr mit zwei Steinen die Fensterscheibe eines Juweliergeschäftes in der Zweibrückenstraße im Lehel eingeschlagen. Laut Polizeibericht gelang es ihm, mehrere Schmuckstücke aus der Vitrine zu stehlen. Nicht die Schläge auf die Fensterscheibe verrieten den Täter, sondern eine Benachrichtigung auf das Smartphone, die den Ladenbesitzer alarmierte. Der meldete umgehend den Einbruch bei der Polizei. Die Polizeibeamten konnten den Dieb in der Nähe des Ladens aufstöbern. Sie fanden bei dem jungen Mann Ringe, Ketten und Uhren, die er teilweise achtlos in seine Manteltasche gesteckt hatte. Welchen Wert die Beute gehabt hätte, ist noch unklar. Der Täter wird nun dem Richter vorgeführt.